Ankara'da eğitim helikopteri düştü! Pilot hayatını kaybetti
Ankara'da eğitim helikopteri düştü! Pilot hayatını kaybetti
Ankara'da sivil helikopterin tarlaya düştüğü kazada 2 kişi yaralandı. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, olaya ilişkin soruşturma başlattı. Adalet Bakanı Gürlek, helikopter kazasında yaralanan Pilot Emekli Albay Yasaözden Bakkal'ın hayatını kaybettiğini bildirdi.
Haber Giriş Tarihi: 22.07.2026 15:02
Haber Güncellenme Tarihi: 22.07.2026 15:04
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Alınan bilgiye göre, bir eğitim helikopteri, Ankara-Eskişehir kara yolu Temelli mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle araziye düştü.
Kazada 2 kişinin yaralandığı, olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildiği bildirildi.
Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, bugün saat 10.02'de, Sincan ilçesine bağlı Temelli Mahallesi sınırları içerisinde TUSAŞ tesislerinden havalanan R-44 tipi eğitim helikopterinin düştüğü bilgisinin alındığı belirtildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"İlk belirlemelere göre helikopterde bulunan iki personel kazadan yaralı olarak kurtarılmıştır. Olay yerindeki ilk müdahalelerinden sonra bir yaralı ambulansla diğer yaralı ise ambulans helikopterle hastaneye sevk edilmiştir.
Bölgeye sevk edilen İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerekli güvenlik tedbirleri sağlanarak olay yeri emniyet altına alınmıştır. Kazanın nedeninin belirlenmesine yönelik inceleme ve araştırma çalışmaları ilgili kurumlarca sürdürülmektedir."
ANKARA'DA EĞİTİM HELİKOPTERİNİN DÜŞTÜĞÜ KAZAYA İLİŞKİN SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, bugün Sincan ilçesi Cumhuriyet Mahallesi E-90 kara yolu yakınındaki araziye eğitim helikopterinin düştüğü anımsatıldı.
Açıklamada, kazada, pilot eğitmeni Y.B. ile Hava Kuvvetleri Komutanlığı personeli B.K'nin yaralandığının tespiti üzerine derhal adli soruşturma başlatıldığı belirtildi.
Soruşturma kapsamındaki adli işlemlerin yürütülmesi amacıyla 1 cumhuriyet başsavcıvekili koordinesinde 2 cumhuriyet savcısının görevlendirildiği bilgisi verilen açıklamada, olay yeri inceleme işlemlerinin yapılması ve bilirkişi kaza kırım ekibince kaza kırım raporu tanzim edilmesi için gerekli talimatların verildiği kaydedildi.
Soruşturma işlemlerinin tüm yönleriyle ve titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.
Adalet Bakanı Gürlek, helikopter kazasında yaralanan Pilot Emekli Albay Yasaözden Bakkal'ın hayatını kaybettiğini bildirdi. Gürlek, "Kazayla ilgili Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından 1 Cumhuriyet başsavcı vekili koordinesinde 2 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiş olup adli soruşturma tüm yönleriyle titizlikle sürdürülmektedir" ifadelerini kullandı.
ANKARA'DA DÜŞEN EĞİTİM HELİKOPTERİ VİNÇLE KALDIRILDI
Bölgede inceleme yapan helikopter kaza kırım ekibinin çalışmalarını tamamlamasının ardından helikopterin enkazı vinç yardımıyla kaldırılarak bir kamyona yüklendi. Kazanın nedenine ilişkin inceleme sürüyor.
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Ankara'da eğitim helikopteri düştü! Pilot hayatını kaybetti
Ankara'da sivil helikopterin tarlaya düştüğü kazada 2 kişi yaralandı. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, olaya ilişkin soruşturma başlattı. Adalet Bakanı Gürlek, helikopter kazasında yaralanan Pilot Emekli Albay Yasaözden Bakkal'ın hayatını kaybettiğini bildirdi.
Alınan bilgiye göre, bir eğitim helikopteri, Ankara-Eskişehir kara yolu Temelli mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle araziye düştü.
Kazada 2 kişinin yaralandığı, olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildiği bildirildi.
Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, bugün saat 10.02'de, Sincan ilçesine bağlı Temelli Mahallesi sınırları içerisinde TUSAŞ tesislerinden havalanan R-44 tipi eğitim helikopterinin düştüğü bilgisinin alındığı belirtildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
Bölgeye sevk edilen İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerekli güvenlik tedbirleri sağlanarak olay yeri emniyet altına alınmıştır. Kazanın nedeninin belirlenmesine yönelik inceleme ve araştırma çalışmaları ilgili kurumlarca sürdürülmektedir."
ANKARA'DA EĞİTİM HELİKOPTERİNİN DÜŞTÜĞÜ KAZAYA İLİŞKİN SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, bugün Sincan ilçesi Cumhuriyet Mahallesi E-90 kara yolu yakınındaki araziye eğitim helikopterinin düştüğü anımsatıldı.
Açıklamada, kazada, pilot eğitmeni Y.B. ile Hava Kuvvetleri Komutanlığı personeli B.K'nin yaralandığının tespiti üzerine derhal adli soruşturma başlatıldığı belirtildi.
Soruşturma kapsamındaki adli işlemlerin yürütülmesi amacıyla 1 cumhuriyet başsavcıvekili koordinesinde 2 cumhuriyet savcısının görevlendirildiği bilgisi verilen açıklamada, olay yeri inceleme işlemlerinin yapılması ve bilirkişi kaza kırım ekibince kaza kırım raporu tanzim edilmesi için gerekli talimatların verildiği kaydedildi.
Soruşturma işlemlerinin tüm yönleriyle ve titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.
PİLOT EMEKLİ ALBAY YASAÖZDEN BAKKAL HAYATINI KAYBETTİ
Adalet Bakanı Gürlek, helikopter kazasında yaralanan Pilot Emekli Albay Yasaözden Bakkal'ın hayatını kaybettiğini bildirdi. Gürlek, "Kazayla ilgili Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından 1 Cumhuriyet başsavcı vekili koordinesinde 2 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiş olup adli soruşturma tüm yönleriyle titizlikle sürdürülmektedir" ifadelerini kullandı.
ANKARA'DA DÜŞEN EĞİTİM HELİKOPTERİ VİNÇLE KALDIRILDI
Bölgede inceleme yapan helikopter kaza kırım ekibinin çalışmalarını tamamlamasının ardından helikopterin enkazı vinç yardımıyla kaldırılarak bir kamyona yüklendi. Kazanın nedenine ilişkin inceleme sürüyor.
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