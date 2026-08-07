Ankara'da "değnekçi" diye tabir edilen yasa dışı otoparkçılara yönelik operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.
Haber Giriş Tarihi: 07.08.2026 08:31
Haber Güncellenme Tarihi: 07.08.2026 08:32
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Müracaat ve Nöbet Bürosunca yasa dışı otoparkçılık suçu işleyenlere yönelik soruşturma başlatıldı.
Bu kapsamda Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince "korsan otoparkçı" ve "değnekçi" diye tabir edilen zanlıların yakalanması için "Güven Sokağı Operasyonu" düzenlendi.
Yapılan fiziki ve teknik takip sonucu ekipler, şüphelilerin kentteki bazı cadde, sokak ve işletmelerin önünde park yeri arayan sürücülerden para talep ederek haksız kazanç sağladıklarını, kendilerine aitmiş gibi otopark alanları oluşturduklarını tespit etti.
Operasyonda gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 10 şüpheliye, çıkarıldıkları hakimlikçe ev hapsi verildi.
Açıklamada, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında kamuya açık alanlarda "park ücreti" talep edilmesinin yasa dışı olduğu belirtilerek, "Korsan otoparkçıları gördüğünüz takdirde emniyete bildiriniz." uyarısında bulunuldu.
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Ankara'da "değnekçilik" operasyonu: 10 gözaltı
Ankara'da "değnekçi" diye tabir edilen yasa dışı otoparkçılara yönelik operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.
Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Müracaat ve Nöbet Bürosunca yasa dışı otoparkçılık suçu işleyenlere yönelik soruşturma başlatıldı.
Bu kapsamda Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince "korsan otoparkçı" ve "değnekçi" diye tabir edilen zanlıların yakalanması için "Güven Sokağı Operasyonu" düzenlendi.
Yapılan fiziki ve teknik takip sonucu ekipler, şüphelilerin kentteki bazı cadde, sokak ve işletmelerin önünde park yeri arayan sürücülerden para talep ederek haksız kazanç sağladıklarını, kendilerine aitmiş gibi otopark alanları oluşturduklarını tespit etti.
Operasyonda gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 10 şüpheliye, çıkarıldıkları hakimlikçe ev hapsi verildi.
Açıklamada, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında kamuya açık alanlarda "park ücreti" talep edilmesinin yasa dışı olduğu belirtilerek, "Korsan otoparkçıları gördüğünüz takdirde emniyete bildiriniz." uyarısında bulunuldu.
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