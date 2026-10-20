Ankara'da jandarmanın operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan 169 kişi yakalandı.
Haber Giriş Tarihi: 20.10.2026 07:57
Haber Güncellenme Tarihi: 20.10.2026 07:58
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Alınan bilgiye göre, Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) koordinesinde, İlçe Jandarma Komutanlıklarınca, "asayiş ve diğer suçlardan aranan" kişilerin yakalanmasına yönelik operasyonlar düzenlendi.
Operasyonlarda, 20 yıl ve üzeri hapis cezası bulunan 1 kişi, 10-20 yıl arasında hapis cezası bulunan 9 kişi, 5-10 yıl arasında hapis cezası bulunan 25 kişi, 2-5 yıl arasında hapis cezası bulunan 55 kişi, 2 yılın altında hapis cezası bulunan 79 kişi yakalandı.
Yakalanan 169 kişi adli makamlara sevk edildi.
Uyuşturucu operasyonunda 47 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Ankara İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan kişilere yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonlarda çeşitli miktarlarda ve farklı türlerde uyuşturucu, 3 av tüfeği, 7 çadır, 5 elektronik terazi, 5 tabanca, 347 tabanca mühimmatı, 6 uyuşturucu aparatı ele geçirildi.
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Ankara'da aranan 169 kişi yakalandı
Ankara'da jandarmanın operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan 169 kişi yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) koordinesinde, İlçe Jandarma Komutanlıklarınca, "asayiş ve diğer suçlardan aranan" kişilerin yakalanmasına yönelik operasyonlar düzenlendi.
Operasyonlarda, 20 yıl ve üzeri hapis cezası bulunan 1 kişi, 10-20 yıl arasında hapis cezası bulunan 9 kişi, 5-10 yıl arasında hapis cezası bulunan 25 kişi, 2-5 yıl arasında hapis cezası bulunan 55 kişi, 2 yılın altında hapis cezası bulunan 79 kişi yakalandı.
Yakalanan 169 kişi adli makamlara sevk edildi.
Uyuşturucu operasyonunda 47 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Ankara İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan kişilere yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonlarda çeşitli miktarlarda ve farklı türlerde uyuşturucu, 3 av tüfeği, 7 çadır, 5 elektronik terazi, 5 tabanca, 347 tabanca mühimmatı, 6 uyuşturucu aparatı ele geçirildi.
Yakalanan 47 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.
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