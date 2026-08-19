Alihan Kuriş soruşturmasında dikkat çeken GSM hattı tespiti
Alihan Kuriş soruşturmasında dikkat çeken GSM hattı tespiti
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturmada dikkat çeken tespitleri açıkladı. Kuriş'in takip edilmemek için başkaları adına kayıtlı GSM hatları kullandığı ve emniyet ile savcılık ifadelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğunun tespit edildiği bildirildi.
Haber Giriş Tarihi: 19.08.2026 14:18
Haber Güncellenme Tarihi: 19.08.2026 14:19
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Alihan Kuriş soruşturmasında, iletişim trafiğine ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Başsavcılık, Kuriş’in takip edilmemek amacıyla başkaları adına kayıtlı GSM hatlarını kullandığının ve soruşturma kapsamında alınan ifadelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğunun tespit edildiğini bildirdi.
Başkaları adına kayıtlı hat kullandığı belirlendi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturmaya ilişkin yaptığı tespitlerde, Alihan Kuriş’in kendi adına kayıtlı olmayan GSM hatları üzerinden iletişim kurduğu belirtildi.
Başsavcılık açıklamasında, Kuriş’in hakkında tedbir kararı bulunan Göknur Gıda’da sigortalı olarak çalışan bir kişi adına kayıtlı GSM hattını da kullandığının tespit edildiği aktarıldı.
İfadeleri de soruşturma kapsamında incelendi
Soruşturma kapsamında Kuriş’in emniyet ve savcılık aşamalarında verdiği ifadeler de mercek altına alındı.
Başsavcılık tarafından yapılan değerlendirmede, Kuriş’in bazı beyanlarının yapılan tespitlerle örtüşmediği ve gerçeğe aykırı beyanda bulunduğunun belirlendiği kaydedildi.
Soruşturma kapsamında iletişim kayıtları ve diğer delillere ilişkin incelemelerin sürdüğü öğrenildi.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Alihan Kuriş soruşturmasında dikkat çeken GSM hattı tespiti
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturmada dikkat çeken tespitleri açıkladı. Kuriş'in takip edilmemek için başkaları adına kayıtlı GSM hatları kullandığı ve emniyet ile savcılık ifadelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğunun tespit edildiği bildirildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Alihan Kuriş soruşturmasında, iletişim trafiğine ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Başsavcılık, Kuriş’in takip edilmemek amacıyla başkaları adına kayıtlı GSM hatlarını kullandığının ve soruşturma kapsamında alınan ifadelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğunun tespit edildiğini bildirdi.
Başkaları adına kayıtlı hat kullandığı belirlendi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturmaya ilişkin yaptığı tespitlerde, Alihan Kuriş’in kendi adına kayıtlı olmayan GSM hatları üzerinden iletişim kurduğu belirtildi.
Başsavcılık açıklamasında, Kuriş’in hakkında tedbir kararı bulunan Göknur Gıda’da sigortalı olarak çalışan bir kişi adına kayıtlı GSM hattını da kullandığının tespit edildiği aktarıldı.
İfadeleri de soruşturma kapsamında incelendi
Soruşturma kapsamında Kuriş’in emniyet ve savcılık aşamalarında verdiği ifadeler de mercek altına alındı.
Başsavcılık tarafından yapılan değerlendirmede, Kuriş’in bazı beyanlarının yapılan tespitlerle örtüşmediği ve gerçeğe aykırı beyanda bulunduğunun belirlendiği kaydedildi.
Soruşturma kapsamında iletişim kayıtları ve diğer delillere ilişkin incelemelerin sürdüğü öğrenildi.
Çok Okunanlar