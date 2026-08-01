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  • Alevlerle canla başla mücadele! Bakan Yumaklı: Tehlike oluşturacak yangın yok

Alevlerle canla başla mücadele! Bakan Yumaklı: Tehlike oluşturacak yangın yok

Devam eden orman yangınlarına ilişkin son durumu açıklayan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 'Mersin Gülnar yangını tamamen kontrol altında. Aydın Çine büyük ölçüde kontrol altında. 258 yangın kontrol altına alındı. Çarşamba gününden bugüne kadar 260 yangına müdahale ettik, bunların 162'si orman dışında çıktı Tehlike oluşturacak aktif bir yangın yok. Susurluk yangını sona ermek üzere. ' dedi.

Haber Giriş Tarihi: 01.08.2026 11:46
Haber Güncellenme Tarihi: 01.08.2026 11:47
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Alevlerle canla başla mücadele! Bakan Yumaklı: Tehlike oluşturacak yangın yok

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, devam eden orman yangınlarına ilişkin son durumu açıklıyor.

Bakan Yumaklı'nın açıklamalarından satırbaşları:

Mersin Gülnar yangını tamamen kontrol altında. Aydın Çine büyük ölçüde kontrol altında. 258 yangın kontrol altına alındı. Çarşamba gününden bugüne kadar 260 yangına müdahale ettik, bunların 162'si orman dışında çıktı.

Tehlike oluşturacak aktif bir yangın yok. Susurluk yangını sona ermek üzere.

Balıkesir-Gömeç ve Mersin-Gülnar yangınları tam anlamıyla kontrol altına alınmış durumda. Aydın-Çine yangını da büyük ölçüde kontrol altına alınmıştır

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