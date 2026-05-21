AK Parti Sözcüsü Çelik: Türk mutfağı yüzlerce yıllık bir mirası anlatıyor
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 'Türk mutfağı eşsiz yemek kültürümüzü ifade ederken, sadece yemekleri tanımlamıyor, yüzlerce yıllık bir mirası anlatıyor ve taşıyor' dedi.
Haber Giriş Tarihi: 21.05.2026 14:43
Haber Güncellenme Tarihi: 21.05.2026 14:44
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
AK Parti Sözcüsü Çelik, "Kültürümüz tarih içindeki yürüyüşümüzün ve bugündeki varoluşumuzun umdelerini barındırır. Kültürümüzün en önemli taşıyıcılarından biri Türk Mutfağıdır. Türk Mutfağı Haftası, 2022 yılında Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin öncülüğünde ilan edildi.
Türk Mutfağı Haftası'nın bu yıl beşincisi 'Bir Sofrada Miras' temasıyla hayata geçiyor. Türk mutfağı eşsiz yemek kültürümüzü ifade ederken, sadece yemekleri tanımlamıyor, yüzlerce yıllık bir mirası anlatıyor ve taşıyor. Bu hafta kültürümüzün dünden bugüne geleneklerini ve söylediklerini, bundan sonraki günlere akacak sözlerini ve işaretlerini daha yoğun hatırlayacağımız ve düşüneceğimiz bir hafta" ifadelerini kullandı.
