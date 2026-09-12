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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten 12 Eylül mesajı: “Millet ve devlet düşmanı” bir saldırıdır

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik 12 Eylül darbesine yönelik sosyal medya hesabından mesaj paylaştı. Çelik mesajında 'İnsanlık onuruna dönük “millet ve devlet düşmanı” bir saldırıdır' ifadelerini kullandı.

Haber Giriş Tarihi: 12.09.2026 11:42
Haber Güncellenme Tarihi: 12.09.2026 11:43
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten 12 Eylül mesajı: “Millet ve devlet düşmanı” bir saldırıdır

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik 12 Eylül darbesine yönelik sosyal medya hesabından mesaj paylaştı. Çelik mesajında "İnsanlık onuruna dönük "millet ve devlet düşmanı" bir saldırıdır" ifadelerini kullandı.

Çelik'in mesajı şöyle;

Demokrasimize dönük ağır bir saldırı olan 12Eylül askeri darbesinin ülkemize ihanetini unutmuyoruz. Her darbe millî iradeye ve insanlık onuruna dönük "millet ve devlet düşmanı" bir saldırıdır.

Hukukun askıya alındığı, millet iradesinin gasbedildiği o karanlık günler, demokrasimizi koruma konusunda her zaman hassas olmamız gerektiğini bizlere her daim hatırlatmaktadır.

Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, milli egemenliğin alanını genişletme kararlılığımız tamdır.

Demokrasi mücadelemizde bedel ödeyen tüm vatandaşlarımızı rahmetle anıyor; vesayete karşı milletimizin sarsılmaz iradesini bir kez daha vurguluyoruz. Unutmadık, unutturmayacağız.

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