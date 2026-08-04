AK Parti'den "Terörsüz Türkiye" düzenlemesi için muhalefet turu
AK Parti'den "Terörsüz Türkiye" düzenlemesi için muhalefet turu
AK Parti heyeti, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda hazırlanan yasal düzenlemeye ilişkin görüş alışverişinde bulunmak üzere bugün CHP, Yeni Yol ve Yeni Parti gruplarını ziyaret edecek.
Haber Giriş Tarihi: 04.08.2026 15:23
Haber Güncellenme Tarihi: 04.08.2026 15:23
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
AK Parti, kamuoyunda "Terörsüz Türkiye" süreci olarak adlandırılan ve toplumsal bütünleşmeyi hedefleyen "Çerçeve Kanun Teklifi"ne ilişkin siyasi partilerle temaslarına başlıyor.
AK Parti Grup Başkanvekili Abdülhamit Gül başkanlığındaki heyet, hazırlanan yasal düzenlemenin içeriği hakkında bilgilendirme yapmak ve partilerin görüşlerini almak üzere bugün TBMM’de grubu bulunan partileri ziyaret edecek.
İlk durak muhalefet partileri
Edinilen bilgiye göre Abdülhamit Gül ve beraberindeki heyet, ziyaret trafiği kapsamında Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Yeni Yol Partisi ve Yeni Parti temsilcileriyle bir araya gelecek. Görüşmelerde, terörün tamamen sona erdirilmesi ve toplumsal huzurun tahkim edilmesi amacıyla hazırlanan kanun teklifinin detaylarının paylaşılması bekleniyor.
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AK Parti'den "Terörsüz Türkiye" düzenlemesi için muhalefet turu
AK Parti heyeti, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda hazırlanan yasal düzenlemeye ilişkin görüş alışverişinde bulunmak üzere bugün CHP, Yeni Yol ve Yeni Parti gruplarını ziyaret edecek.
AK Parti, kamuoyunda "Terörsüz Türkiye" süreci olarak adlandırılan ve toplumsal bütünleşmeyi hedefleyen "Çerçeve Kanun Teklifi"ne ilişkin siyasi partilerle temaslarına başlıyor.
AK Parti Grup Başkanvekili Abdülhamit Gül başkanlığındaki heyet, hazırlanan yasal düzenlemenin içeriği hakkında bilgilendirme yapmak ve partilerin görüşlerini almak üzere bugün TBMM’de grubu bulunan partileri ziyaret edecek.
İlk durak muhalefet partileri
Edinilen bilgiye göre Abdülhamit Gül ve beraberindeki heyet, ziyaret trafiği kapsamında Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Yeni Yol Partisi ve Yeni Parti temsilcileriyle bir araya gelecek. Görüşmelerde, terörün tamamen sona erdirilmesi ve toplumsal huzurun tahkim edilmesi amacıyla hazırlanan kanun teklifinin detaylarının paylaşılması bekleniyor.
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