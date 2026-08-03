AK Parti çerçeve yasa teklifi için partilerle görüşecek
AK Parti çerçeve yasa teklifi için partilerle görüşecek
AK Parti, hazırlıkları tamamlanma aşamasına gelen çerçeve yasa teklifine ilişkin siyasi partilerle temas sürecini başlatıyor. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında yapılan değerlendirme toplantısında teklifin son hali ve Meclis takvimi ele alınırken, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in teklifin içeriği hakkında diğer partilere bilgilendirme yapacağı bildirildi.
Haber Giriş Tarihi: 03.08.2026 20:16
Haber Güncellenme Tarihi: 03.08.2026 20:19
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlığında Meclis Başkanlığı konutunda gerçekleştirilen toplantıya AK Parti Grup Başkanvekili Efkan Ala, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve ilgili isimler katıldı. Toplantıda çerçeve yasa teklifinin son hazırlıkları ile Meclis'teki görüşme takvimi değerlendirildi.
ANKA'nın haberine göre Abdullah Güler, TBMM'de grubu bulunan siyasi partilerin temsilcileriyle bugün ve yarın bir araya gelecek. Görüşmelerde teklif taslağı paylaşılmayacak, ancak düzenlemenin kapsamına ilişkin bilgilendirme yapılacak.
Teklifin bu hafta Genel Kurul gündemine gelmesi hedefleniyor
Siyasi partilerle gerçekleştirilecek temasların ardından çerçeve yasa teklifinin çarşamba günü TBMM Başkanlığı'na sunulması planlanıyor. Teklifin Adalet Komisyonu'ndaki sürecinin ardından, iki günlük yasal bekleme süresi uygulanmadan bu hafta TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmesi hedefleniyor.
Bu takvime ilişkin uzlaşma arayışının ise yarın yapılacak Danışma Kurulu toplantısında ele alınması bekleniyor.
Denetimli serbestlik ve hak yoksunluğu düzenlemesi gündemde
10 ila 12 maddeden oluşması planlanan teklif kapsamında denetimli serbestlik ve Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesinde düzenlenen hak yoksunluğu hükümleri üzerinde çalışmalar sürüyor.
AK Parti yetkilileri, denetimli serbestlik ile hak yoksunluğu kavramlarının birbirinden farklı hukuki düzenlemeler olduğunu belirtti. Yetkililer, denetimli serbestliğin cezanın infazına ilişkin mevcut yasal çerçevede düzenlendiğini ve koşullu salıverme hükümlerine dayandığını ifade etti.
Hak mahrumiyeti süreleri yeniden değerlendiriliyor
Çalışmalar kapsamında, hapis cezasına mahkûm edilen kişilerin belirli haklardan geçici süreyle yoksun bırakılmasını düzenleyen Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesi üzerinde değerlendirmeler devam ediyor.
Hak mahrumiyetinin kapsamı, uygulanma süresi ve izleme usullerine ilişkin alternatiflerin ele alındığı belirtilirken, Abdullah Güler'in siyasi partilerin görüşlerini de alacağı ifade edildi. Yetkililer ayrıca, infazın ardından üç yıl sonra talep edilebilen memnu hakların iadesine ilişkin sürelerde düzenleme yapılmasının gündemde olduğunu bildirdi.
Öte yandan AK Parti'nin çerçeve kanun teklifini milletvekillerinin imzasına açtığı, imza sürecinin yarın saat 17.00'ye kadar tamamlanmasının beklendiği öğrenildi. Teklifin Meclis gündemine taşınmasının ardından yasama sürecinin nasıl şekilleneceği, yapılacak siyasi temasların ardından netlik kazanacak.
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AK Parti çerçeve yasa teklifi için partilerle görüşecek
AK Parti, hazırlıkları tamamlanma aşamasına gelen çerçeve yasa teklifine ilişkin siyasi partilerle temas sürecini başlatıyor. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında yapılan değerlendirme toplantısında teklifin son hali ve Meclis takvimi ele alınırken, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in teklifin içeriği hakkında diğer partilere bilgilendirme yapacağı bildirildi.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlığında Meclis Başkanlığı konutunda gerçekleştirilen toplantıya AK Parti Grup Başkanvekili Efkan Ala, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve ilgili isimler katıldı. Toplantıda çerçeve yasa teklifinin son hazırlıkları ile Meclis'teki görüşme takvimi değerlendirildi.
ANKA'nın haberine göre Abdullah Güler, TBMM'de grubu bulunan siyasi partilerin temsilcileriyle bugün ve yarın bir araya gelecek. Görüşmelerde teklif taslağı paylaşılmayacak, ancak düzenlemenin kapsamına ilişkin bilgilendirme yapılacak.
Teklifin bu hafta Genel Kurul gündemine gelmesi hedefleniyor
Siyasi partilerle gerçekleştirilecek temasların ardından çerçeve yasa teklifinin çarşamba günü TBMM Başkanlığı'na sunulması planlanıyor. Teklifin Adalet Komisyonu'ndaki sürecinin ardından, iki günlük yasal bekleme süresi uygulanmadan bu hafta TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmesi hedefleniyor.
Bu takvime ilişkin uzlaşma arayışının ise yarın yapılacak Danışma Kurulu toplantısında ele alınması bekleniyor.
Denetimli serbestlik ve hak yoksunluğu düzenlemesi gündemde
10 ila 12 maddeden oluşması planlanan teklif kapsamında denetimli serbestlik ve Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesinde düzenlenen hak yoksunluğu hükümleri üzerinde çalışmalar sürüyor.
AK Parti yetkilileri, denetimli serbestlik ile hak yoksunluğu kavramlarının birbirinden farklı hukuki düzenlemeler olduğunu belirtti. Yetkililer, denetimli serbestliğin cezanın infazına ilişkin mevcut yasal çerçevede düzenlendiğini ve koşullu salıverme hükümlerine dayandığını ifade etti.
Hak mahrumiyeti süreleri yeniden değerlendiriliyor
Çalışmalar kapsamında, hapis cezasına mahkûm edilen kişilerin belirli haklardan geçici süreyle yoksun bırakılmasını düzenleyen Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesi üzerinde değerlendirmeler devam ediyor.
Hak mahrumiyetinin kapsamı, uygulanma süresi ve izleme usullerine ilişkin alternatiflerin ele alındığı belirtilirken, Abdullah Güler'in siyasi partilerin görüşlerini de alacağı ifade edildi. Yetkililer ayrıca, infazın ardından üç yıl sonra talep edilebilen memnu hakların iadesine ilişkin sürelerde düzenleme yapılmasının gündemde olduğunu bildirdi.
Öte yandan AK Parti'nin çerçeve kanun teklifini milletvekillerinin imzasına açtığı, imza sürecinin yarın saat 17.00'ye kadar tamamlanmasının beklendiği öğrenildi. Teklifin Meclis gündemine taşınmasının ardından yasama sürecinin nasıl şekilleneceği, yapılacak siyasi temasların ardından netlik kazanacak.
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