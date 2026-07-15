Ahbap soruşturmasında milyonluk para transferi iddiası
Ahbap soruşturmasında milyonluk para transferi iddiası
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Ahbap soruşturması kapsamında şüpheli sıfatıyla ifade veren Sevda Kurt, Haluk Levent ile arasında geçtiğini öne sürdüğü para ilişkisine dair ayrıntıları anlattı. Kurt, çeşitli tarihlerde milyonlarca liralık para transferi yaptığını, karşılığında senet aldığını ve alacağını tahsil edebilmek için yeni ödemelerde bulunduğunu iddia etti.
Haber Giriş Tarihi: 15.07.2026 19:47
Haber Güncellenme Tarihi: 15.07.2026 19:49
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Sevda Kurt, ifadesinde Haluk Levent ile Şubat 2022'de Ahbap Derneğinin sosyal medya hesabında yayımlanan bir yardım çağrısı sonrasında tanıştığını söyledi. İhtiyaç sahibi bir aile için 10 bin liralık bağış teklifinde bulunduğunu belirten Kurt, daha sonra Haluk Levent ile görüştüğünü ve Ahbap Derneğine davet edildiğini anlattı.
Kurt, ekonomik durumunu öğrenmesinin ardından Haluk Levent'in kendisinden borç istediğini, çeşitli banka hesaplarına para transferlerini Levent'in yönlendirmesiyle gerçekleştirdiğini öne sürdü.
70 milyon liralık transfer ve senet iddiası
İfadesine göre Kurt, daha önce verdiğini belirttiği borçları tahsil edebilmek amacıyla Mart 2025'te Yeliz Kaya'nın hesabına 70 milyon lira gönderdi. Bu ödemenin ve önceki alacaklarının karşılığında Haluk Levent'ten 92 milyon lira tutarında senet aldığını, ancak ödeme vadesine rağmen alacağını tahsil edemediğini iddia etti.
Kurt, senedin toplam alacağını karşılamamasına rağmen belgeyi kabul ettiğini ve daha sonra yeniden ödeme talebinde bulunduğunu ifade etti.
Yakalama kararı gerekçesiyle para istendiğini öne sürdü
Sevda Kurt, ifadesinde Haluk Levent'in 29 Ekim 2025 tarihinde kendisini telefonla arayarak hakkında yakalama kararı bulunduğunu söylediğini ve para talep ettiğini iddia etti. Talep edilen tutarın tamamını karşılayamadığını belirten Kurt, 9 milyon 400 bin lirayı Yeliz Kaya'nın hesabına gönderdiğini beyan etti.
Kurt, bu transferin ardından Haluk Levent'e ulaşamadığını, yaklaşık 90 milyon lira zarara uğradığını öne sürerek şikâyetçi olduğunu ifade etti.
Soruşturmada para hareketleri inceleniyor
Soruşturma dosyasında banka dekontları, borç tutanakları, dijital yazışmalar, para transferleri ve MASAK tarafından tespit edilen hesap hareketlerinin incelendiği belirtildi. Dosyada yer alan iddialar hakkında soruşturma devam ederken, suçlamalar hakkında yargı süreci henüz tamamlanmadı.
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Ahbap soruşturmasında milyonluk para transferi iddiası
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Ahbap soruşturması kapsamında şüpheli sıfatıyla ifade veren Sevda Kurt, Haluk Levent ile arasında geçtiğini öne sürdüğü para ilişkisine dair ayrıntıları anlattı. Kurt, çeşitli tarihlerde milyonlarca liralık para transferi yaptığını, karşılığında senet aldığını ve alacağını tahsil edebilmek için yeni ödemelerde bulunduğunu iddia etti.
Sevda Kurt, ifadesinde Haluk Levent ile Şubat 2022'de Ahbap Derneğinin sosyal medya hesabında yayımlanan bir yardım çağrısı sonrasında tanıştığını söyledi. İhtiyaç sahibi bir aile için 10 bin liralık bağış teklifinde bulunduğunu belirten Kurt, daha sonra Haluk Levent ile görüştüğünü ve Ahbap Derneğine davet edildiğini anlattı.
Kurt, ekonomik durumunu öğrenmesinin ardından Haluk Levent'in kendisinden borç istediğini, çeşitli banka hesaplarına para transferlerini Levent'in yönlendirmesiyle gerçekleştirdiğini öne sürdü.
70 milyon liralık transfer ve senet iddiası
İfadesine göre Kurt, daha önce verdiğini belirttiği borçları tahsil edebilmek amacıyla Mart 2025'te Yeliz Kaya'nın hesabına 70 milyon lira gönderdi. Bu ödemenin ve önceki alacaklarının karşılığında Haluk Levent'ten 92 milyon lira tutarında senet aldığını, ancak ödeme vadesine rağmen alacağını tahsil edemediğini iddia etti.
Kurt, senedin toplam alacağını karşılamamasına rağmen belgeyi kabul ettiğini ve daha sonra yeniden ödeme talebinde bulunduğunu ifade etti.
Yakalama kararı gerekçesiyle para istendiğini öne sürdü
Sevda Kurt, ifadesinde Haluk Levent'in 29 Ekim 2025 tarihinde kendisini telefonla arayarak hakkında yakalama kararı bulunduğunu söylediğini ve para talep ettiğini iddia etti. Talep edilen tutarın tamamını karşılayamadığını belirten Kurt, 9 milyon 400 bin lirayı Yeliz Kaya'nın hesabına gönderdiğini beyan etti.
Kurt, bu transferin ardından Haluk Levent'e ulaşamadığını, yaklaşık 90 milyon lira zarara uğradığını öne sürerek şikâyetçi olduğunu ifade etti.
Soruşturmada para hareketleri inceleniyor
Soruşturma dosyasında banka dekontları, borç tutanakları, dijital yazışmalar, para transferleri ve MASAK tarafından tespit edilen hesap hareketlerinin incelendiği belirtildi. Dosyada yer alan iddialar hakkında soruşturma devam ederken, suçlamalar hakkında yargı süreci henüz tamamlanmadı.
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