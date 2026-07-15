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Ahbap soruşturmasında 19 kişi için tutuklama talebi

Ahbap soruşturmasında Haluk Levent dahil 19 şüpheli tutuklama talebiyle, 6 şüpheli ise adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi.İşte detaylar.

Haber Giriş Tarihi: 15.07.2026 21:45
Haber Güncellenme Tarihi: 15.07.2026 21:48
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Ahbap soruşturmasında 19 kişi için tutuklama talebi

Savcılık, aralarında Haluk Levent, Zafer Yay, Emrah Gödeniler, Şehmus Baştuğ, Halil Bostancı, Mehmet Ulu, Abdülcevat Özkan, Kemal Öztünç, Erhan Dökmeci, Yusuf Can Ertit, İlker Çetin, Yeliz Kaya, Ece Güner, Sevda Kurt, Nurdan Eriş, Gonca Akdemir, Ali Barış Kaya, Müge Sözen Küçük ve Recep Sancak'ın da bulunduğu 19 şüphelinin tutuklanmasını talep etti.

Gülşen Öztürk, Merve Yılman, Tuğba Serbest, Buse Vurucu ve Yasin Meydaneri ise hakkında adli kontrol, Esin Günay hakkında ise ev hapsi talebinde bulunuldu.

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