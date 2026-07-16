Ahbap Derneği soruşturmasında mal varlıklarına tedbir kararı
Ahbap Derneği soruşturmasında mal varlıklarına tedbir kararı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Ahbap Derneği soruşturması kapsamında dernek ile bazı şüphelilerin mal varlıklarına tedbir kararı uygulandı. Soruşturmada 17 şüpheli hakkında işlem yürütülürken, 14 kişi gözaltına alındı. Savcılık sürecinde alınacak yargı kararları soruşturmanın sonraki aşamasını belirleyecek.
Haber Giriş Tarihi: 16.07.2026 18:46
Haber Güncellenme Tarihi: 16.07.2026 18:48
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmaya ilişkin açıklamasına göre, Şile Belediyesi soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Berkant Acil hakkında 35. Uluslararası Şile Bezi Festivali organizasyonuna ilişkin çeşitli iddialar dosyaya girdi. Başsavcılık, Sur Müzik Yapım Şirketi'nin paravan olarak kullanıldığı, doğrudan temin yönteminin usulsüz uygulandığı ve sahne, ışık ile ses sistemi giderlerinin sahte faturalarla yüksek gösterildiğinin mali bilirkişi raporunda tespit edildiğini öne sürdü.
Başsavcılık ayrıca Ahbap Derneği'ne yapılan bağışların bir bölümünün Haluk Levent'in asistanı olduğu belirtilen Yeliz Kaya'nın kişisel hesabına aktarıldığını, buradan da toplam 125 milyon 765 bin liranın Berkant Acil ile bağlantılı olduğu iddia edilen kişi ve şirketlerin hesaplarına gönderildiğini ileri sürdü. Soruşturma makamları, söz konusu işlemler nedeniyle bağışların amacı dışında kullanıldığı iddiasını dosyaya dahil etti.
Dört ilde operasyon düzenlendi
Soruşturma kapsamında İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Muğla'da eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Hakkında işlem yapılan 17 şüpheliden 14'ü gözaltına alınırken, Berkant Acil'in de aralarında bulunduğu 3 kişinin başka soruşturmalar kapsamında tutuklu bulunduğu bildirildi.
Başsavcılık, soruşturma kapsamında 4 şirkete kayyım atandığını da açıkladı.
Altı şüpheli için tutuklama talebi
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin savcılık ifadeleri tamamlandı. Savcılık, 6 şüpheliyi tutuklama talebiyle, 5 şüpheliyi ise adli kontrol istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti.
Soruşturma kapsamında ayrıca Ahbap Derneği ile bazı şüphelilerin mal varlıklarına tedbir kararı uygulandığı bildirildi. Yargılama süreci devam ederken, dosyadaki iddialara ilişkin nihai değerlendirme mahkeme tarafından yapılacak.
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Ahbap Derneği soruşturmasında mal varlıklarına tedbir kararı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Ahbap Derneği soruşturması kapsamında dernek ile bazı şüphelilerin mal varlıklarına tedbir kararı uygulandı. Soruşturmada 17 şüpheli hakkında işlem yürütülürken, 14 kişi gözaltına alındı. Savcılık sürecinde alınacak yargı kararları soruşturmanın sonraki aşamasını belirleyecek.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmaya ilişkin açıklamasına göre, Şile Belediyesi soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Berkant Acil hakkında 35. Uluslararası Şile Bezi Festivali organizasyonuna ilişkin çeşitli iddialar dosyaya girdi. Başsavcılık, Sur Müzik Yapım Şirketi'nin paravan olarak kullanıldığı, doğrudan temin yönteminin usulsüz uygulandığı ve sahne, ışık ile ses sistemi giderlerinin sahte faturalarla yüksek gösterildiğinin mali bilirkişi raporunda tespit edildiğini öne sürdü.
Başsavcılık ayrıca Ahbap Derneği'ne yapılan bağışların bir bölümünün Haluk Levent'in asistanı olduğu belirtilen Yeliz Kaya'nın kişisel hesabına aktarıldığını, buradan da toplam 125 milyon 765 bin liranın Berkant Acil ile bağlantılı olduğu iddia edilen kişi ve şirketlerin hesaplarına gönderildiğini ileri sürdü. Soruşturma makamları, söz konusu işlemler nedeniyle bağışların amacı dışında kullanıldığı iddiasını dosyaya dahil etti.
Dört ilde operasyon düzenlendi
Soruşturma kapsamında İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Muğla'da eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Hakkında işlem yapılan 17 şüpheliden 14'ü gözaltına alınırken, Berkant Acil'in de aralarında bulunduğu 3 kişinin başka soruşturmalar kapsamında tutuklu bulunduğu bildirildi.
Başsavcılık, soruşturma kapsamında 4 şirkete kayyım atandığını da açıkladı.
Altı şüpheli için tutuklama talebi
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin savcılık ifadeleri tamamlandı. Savcılık, 6 şüpheliyi tutuklama talebiyle, 5 şüpheliyi ise adli kontrol istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti.
Soruşturma kapsamında ayrıca Ahbap Derneği ile bazı şüphelilerin mal varlıklarına tedbir kararı uygulandığı bildirildi. Yargılama süreci devam ederken, dosyadaki iddialara ilişkin nihai değerlendirme mahkeme tarafından yapılacak.
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