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AHBAP Derneği'nin yönetimine kayyum! Faaliyetleri tedbiren durduruldu
Ahbap Derneği'nin feshi için Asliye Hukuk Mahkemesi'ne açılan dava kapsamında dernek yönetimine kayyum atandı. Derneğin tüm faaliyetleri tedbiren durduruldu.
Ahbap Derneği'nin feshi için Asliye Hukuk Mahkemesi'ne açılan dava kapsamında dernek yönetimine kayyum atandı.
Derneğin tüm faaliyetleri tedbiren durduruldu.
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