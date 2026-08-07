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AHBAP Derneği'nin yönetimine kayyum! Faaliyetleri tedbiren durduruldu

Ahbap Derneği'nin feshi için Asliye Hukuk Mahkemesi'ne açılan dava kapsamında dernek yönetimine kayyum atandı. Derneğin tüm faaliyetleri tedbiren durduruldu.

Haber Giriş Tarihi: 07.08.2026 12:57
Haber Güncellenme Tarihi: 07.08.2026 16:06
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
AHBAP Derneği'nin yönetimine kayyum! Faaliyetleri tedbiren durduruldu

Ahbap Derneği'nin feshi için Asliye Hukuk Mahkemesi'ne açılan dava kapsamında dernek yönetimine kayyum atandı.

Derneğin tüm faaliyetleri tedbiren durduruldu.

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