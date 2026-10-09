Afyonkarahisar'da kafasından silahla vurulmuş halde bulunan Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yapılan incelemede Ayrancı'nın kendi beylik silahıyla intihar ettiği belirlendi.
Haber Giriş Tarihi: 09.10.2026 09:16
Haber Güncellenme Tarihi: 09.10.2026 09:17
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Afyonkarahisar'da kent merkezindeki bir termal tesiste silahla vurulmuş halde ağır yaralı bulunan Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri İhsan Ayrancı, hastaneye kaldırıldığı sırada hayatını kaybetti. Kafasından vurulan Ayrancı, ambulansla hastaneye götürülmüş, yapılan yoğun müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.
Olay yeri inceleme ekiplerinin cenaze üzerinde yaptığı çalışmaların ardından Ayrancı'nın naaşı, otopsi yapılmak üzere Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. İncelemelerde, Ayrancı'nın kendisine ait beylik silahıyla kafasına tek el ateş ederek intihar ettiği tespit edildi.
VALİ VE EMNİYET MÜDÜRÜ HASTANEYE GELDİ
Olayın ardından Afyonkarahisar Valisi Naci Aktaş, İl Emniyet Müdürü Gökhan Demirtola ve çeşitli kurum müdürleri hastaneye giderek bilgi aldı. Afyonkarahisar Valiliğinin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, yaşanan olaya ilişkin derin üzüntü dile getirildi.
Evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenilen İhsan Ayrancı'nın ölümüyle ilgili geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
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Afyonkarahisar'da vali yardımcısı intihar etti
Afyonkarahisar'da kafasından silahla vurulmuş halde bulunan Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yapılan incelemede Ayrancı'nın kendi beylik silahıyla intihar ettiği belirlendi.
Afyonkarahisar'da kent merkezindeki bir termal tesiste silahla vurulmuş halde ağır yaralı bulunan Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri İhsan Ayrancı, hastaneye kaldırıldığı sırada hayatını kaybetti. Kafasından vurulan Ayrancı, ambulansla hastaneye götürülmüş, yapılan yoğun müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.
Olay yeri inceleme ekiplerinin cenaze üzerinde yaptığı çalışmaların ardından Ayrancı'nın naaşı, otopsi yapılmak üzere Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. İncelemelerde, Ayrancı'nın kendisine ait beylik silahıyla kafasına tek el ateş ederek intihar ettiği tespit edildi.
VALİ VE EMNİYET MÜDÜRÜ HASTANEYE GELDİ
Olayın ardından Afyonkarahisar Valisi Naci Aktaş, İl Emniyet Müdürü Gökhan Demirtola ve çeşitli kurum müdürleri hastaneye giderek bilgi aldı. Afyonkarahisar Valiliğinin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, yaşanan olaya ilişkin derin üzüntü dile getirildi.
Evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenilen İhsan Ayrancı'nın ölümüyle ilgili geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
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