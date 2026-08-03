Milli muharip uçak KAAN'ın P1 prototipinin taksi testleri uluslararası askeri havacılık yayınlarında geniş yankı buldu. ABD merkezli The War Zone, KAAN için “Türk havacılık sanayisinin en değerli mücevheri” ifadesini kullandı.
Haber Giriş Tarihi: 03.08.2026 10:39
Haber Güncellenme Tarihi: 03.08.2026 10:41
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Türkiye'nin beşinci nesil milli muharip uçağı KAAN'ın P1 prototipinin taksi testleri, dünya savunma basınında geniş yankı buldu.
ULUSLARARASI BASINDA KAAN YANKISI
Uluslararası basın, bu adımın KAAN'ın tam donanımlı bir savaş uçağına dönüşme sürecindeki en önemli adımlardan biri olduğunu vurguladı. Analizlerde, Türkiye'nin küresel savunma pazarında ABD merkezli sistemlere alternatif oluşturmayı hedeflediği belirtildi. ABD merkezli havacılık yayını The War Zone (TWZ), KAAN P1 prototipinin taksi testlerini "önemli bir gelişme" olarak duyurdu.
SAVAŞ UÇAĞI ALTERNATİFİ SUNUYOR
Hindistan merkezli EurAsian Times, KAAN'ın geliştirme sürecinde kritik bir aşamaya ulaşıldığını yazdı. The Aviationist, Türkiye'nin projeyle özellikle ABD'ye bağımlılığı azaltmak isteyen ülkeler için yerli ve gelişmiş bir savaş uçağı alternatifi sunduğunu yazdı.
KAPSAMLI BİR PLATFORM
Belçika merkezli Army Recognition Group tarafından yayımlanan teknik analizde, KAAN P1'in yalnızca bir teknoloji gösterim uçağı olmadığı, savaş kabiliyetleri için geliştirilen daha kapsamlı bir platform olduğu ifade edildi.
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ABD KAAN'ı konuşuyor: Türk mücevheri
Milli muharip uçak KAAN'ın P1 prototipinin taksi testleri uluslararası askeri havacılık yayınlarında geniş yankı buldu. ABD merkezli The War Zone, KAAN için “Türk havacılık sanayisinin en değerli mücevheri” ifadesini kullandı.
Türkiye'nin beşinci nesil milli muharip uçağı KAAN'ın P1 prototipinin taksi testleri, dünya savunma basınında geniş yankı buldu.
ULUSLARARASI BASINDA KAAN YANKISI
Uluslararası basın, bu adımın KAAN'ın tam donanımlı bir savaş uçağına dönüşme sürecindeki en önemli adımlardan biri olduğunu vurguladı. Analizlerde, Türkiye'nin küresel savunma pazarında ABD merkezli sistemlere alternatif oluşturmayı hedeflediği belirtildi. ABD merkezli havacılık yayını The War Zone (TWZ), KAAN P1 prototipinin taksi testlerini "önemli bir gelişme" olarak duyurdu.
SAVAŞ UÇAĞI ALTERNATİFİ SUNUYOR
Hindistan merkezli EurAsian Times, KAAN'ın geliştirme sürecinde kritik bir aşamaya ulaşıldığını yazdı. The Aviationist, Türkiye'nin projeyle özellikle ABD'ye bağımlılığı azaltmak isteyen ülkeler için yerli ve gelişmiş bir savaş uçağı alternatifi sunduğunu yazdı.
KAPSAMLI BİR PLATFORM
Belçika merkezli Army Recognition Group tarafından yayımlanan teknik analizde, KAAN P1'in yalnızca bir teknoloji gösterim uçağı olmadığı, savaş kabiliyetleri için geliştirilen daha kapsamlı bir platform olduğu ifade edildi.
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