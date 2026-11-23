9 ilde suç örgütlerine operasyon! 5,1 milyar liralık para hareketliliği tespit edildi
9 ilde suç örgütlerine operasyon! 5,1 milyar liralık para hareketliliği tespit edildi
İçişleri Bakanlığı, 9 il merkezli tefecilik, nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis suçlarına yönelik jandarma operasyonlarında 131 şüphelinin yakalandığını, şüphelilerle bağlantılı 5 milyar 100 milyon liralık para hareketliliğinin tespit edildiğini bildirdi.
Haber Giriş Tarihi: 23.11.2026 15:20
Haber Güncellenme Tarihi: 23.11.2026 15:20
Kaynak:
AA
Bakanlığın açıklamasına göre, operasyonlarda yakalanan şüphelilerden 51'i tutuklandı, 36'sı hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer şüphelilerin işlemlerinin ise sürdüğü belirtildi.
Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ile Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları, MASAK ve Cumhuriyet başsavcılıklarının koordinasyonunda yürütülen operasyonlar, il jandarma komutanlıklarınca gerçekleştirildi.
Operasyonlar kapsamında yakalanan şüphelilerin yasa dışı bahis oynattıkları ve suçtan elde edilen paranın nakline aracılık ettikleri, sosyal medya hesapları üzerinden sahte ilanlar vererek vatandaşları dolandırdıkları ve yüksek faiz karşılığında tefecilik yaptıkları tespit edildi.
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9 ilde suç örgütlerine operasyon! 5,1 milyar liralık para hareketliliği tespit edildi
İçişleri Bakanlığı, 9 il merkezli tefecilik, nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis suçlarına yönelik jandarma operasyonlarında 131 şüphelinin yakalandığını, şüphelilerle bağlantılı 5 milyar 100 milyon liralık para hareketliliğinin tespit edildiğini bildirdi.
Bakanlığın açıklamasına göre, operasyonlarda yakalanan şüphelilerden 51'i tutuklandı, 36'sı hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer şüphelilerin işlemlerinin ise sürdüğü belirtildi.
Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ile Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları, MASAK ve Cumhuriyet başsavcılıklarının koordinasyonunda yürütülen operasyonlar, il jandarma komutanlıklarınca gerçekleştirildi.
Operasyonlar kapsamında yakalanan şüphelilerin yasa dışı bahis oynattıkları ve suçtan elde edilen paranın nakline aracılık ettikleri, sosyal medya hesapları üzerinden sahte ilanlar vererek vatandaşları dolandırdıkları ve yüksek faiz karşılığında tefecilik yaptıkları tespit edildi.
Kaynak: AA
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