7 ünlü isme 5 yıl boyunca test zorunluluğu! ''Doktor yazdı'' savunması yaptılar
7 ünlü isme 5 yıl boyunca test zorunluluğu! ''Doktor yazdı'' savunması yaptılar
Ünlülere yönelik uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında gözaltına alınan Özcan Deniz, Deniz Çakır ve Burcu Özberk'in de aralarında bulunduğu 9 kişi, reçeteli ilaç kullandıklarını belirterek suçlamaları reddetti ve yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakıldı. Daha önce soruşturmalarda adı geçen 7 ünlü ismin 5 yıl boyunca Adli Tıp Kurumu'nda düzenli test vermesi kararlaştırılırken, Yeni Parti İstanbul Milletvekili Namık Tan'ın oğlu Aras Tan da aynı suçlamalarla gözaltına alındı.
Haber Giriş Tarihi: 27.11.2026 10:16
Haber Güncellenme Tarihi: 27.11.2026 10:17
Kaynak:
AA
Ünlü isimlere yönelik uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında gözaltına alınan şarkıcı Özcan Deniz ile oyuncular Deniz Çakır ve Burcu Özberk dahil 9 kişi, yurtdışına çıkış yasağıyla serbest bırakıldı. 35 yıllık sanatçı olduğunu belirten şarkıcı Özcan Deniz, "Uyuşturucu kullanmıyorum, kullananlarla aynı ortamda bulunmadım" dedi. Kalp rahatsızlığı nedeniyle raporlu ilaç kullandığını söyledi.
ZEHİR SUÇLAMASINA 'REÇETELİ' SAVUNMA
Oyuncu Deniz Çakır, Reçeteli ilaçlarım var, bunun dışında uyuşturucu kullanmadam" derken Burcu Öz-berk, hayatının iş ve ev arasında geçtiğini belirterek suçlamaları reddetti. Soruşturmada Ceylan Kaya tutuklanırken, DJ ve yapımcı Burak Yeter'in de gözaltına alınmasıyla şüpheli sayısı 25'e yükseldi.
5 YIL TEST VERECEKLER
Daha önce uyuşturucu soruşturmalarında isimleri geçen 7 ünlü sima, 5 yıllık denetim süreci kapsamında teste tabi tutulacak. Çağrıldıkları günlerde Adli Tıp Kurumu'na gitmeleri gereken isimler şöyle: Anıl Piyancı, Berrak Tüzünataç, Kaan Yıldırım, Kubilay Aka, Metin Akdülger, Şeyma Subaşı, Yusuf Güney
VEKİL OĞLUNA UYUŞTURUCU TİCARETINDEN GÖZALTI
YEni Parti İstanbul Milletvekili Namık Tan'ın oğlu Aras Tan, Ankara'daki uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Tan'a uyuşturucu ticareti, uyuşturucu bulundurma ve fuhşa aracılık suçlamaları yöneltildi. Evinde yapılan aramada ise esrar ve uyuşturucu öğütücüsü ele geçirildiği iddia edildi.
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7 ünlü isme 5 yıl boyunca test zorunluluğu! ''Doktor yazdı'' savunması yaptılar
Ünlülere yönelik uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında gözaltına alınan Özcan Deniz, Deniz Çakır ve Burcu Özberk'in de aralarında bulunduğu 9 kişi, reçeteli ilaç kullandıklarını belirterek suçlamaları reddetti ve yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakıldı. Daha önce soruşturmalarda adı geçen 7 ünlü ismin 5 yıl boyunca Adli Tıp Kurumu'nda düzenli test vermesi kararlaştırılırken, Yeni Parti İstanbul Milletvekili Namık Tan'ın oğlu Aras Tan da aynı suçlamalarla gözaltına alındı.
Ünlü isimlere yönelik uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında gözaltına alınan şarkıcı Özcan Deniz ile oyuncular Deniz Çakır ve Burcu Özberk dahil 9 kişi, yurtdışına çıkış yasağıyla serbest bırakıldı. 35 yıllık sanatçı olduğunu belirten şarkıcı Özcan Deniz, "Uyuşturucu kullanmıyorum, kullananlarla aynı ortamda bulunmadım" dedi. Kalp rahatsızlığı nedeniyle raporlu ilaç kullandığını söyledi.
ZEHİR SUÇLAMASINA 'REÇETELİ' SAVUNMA
Oyuncu Deniz Çakır, Reçeteli ilaçlarım var, bunun dışında uyuşturucu kullanmadam" derken Burcu Öz-berk, hayatının iş ve ev arasında geçtiğini belirterek suçlamaları reddetti. Soruşturmada Ceylan Kaya tutuklanırken, DJ ve yapımcı Burak Yeter'in de gözaltına alınmasıyla şüpheli sayısı 25'e yükseldi.
5 YIL TEST VERECEKLER
Daha önce uyuşturucu soruşturmalarında isimleri geçen 7 ünlü sima, 5 yıllık denetim süreci kapsamında teste tabi tutulacak. Çağrıldıkları günlerde Adli Tıp Kurumu'na gitmeleri gereken isimler şöyle: Anıl Piyancı, Berrak Tüzünataç, Kaan Yıldırım, Kubilay Aka, Metin Akdülger, Şeyma Subaşı, Yusuf Güney
VEKİL OĞLUNA UYUŞTURUCU TİCARETINDEN GÖZALTI
YEni Parti İstanbul Milletvekili Namık Tan'ın oğlu Aras Tan, Ankara'daki uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Tan'a uyuşturucu ticareti, uyuşturucu bulundurma ve fuhşa aracılık suçlamaları yöneltildi. Evinde yapılan aramada ise esrar ve uyuşturucu öğütücüsü ele geçirildiği iddia edildi.
Kaynak: AA
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