Edirne Belediyesinin otogardaki 20 iş yerine ilişkin ihalesine fesat karıştırıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında 5 ilde 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi, şüphelilerden 11'i gözaltına alındı.
Haber Giriş Tarihi: 17.11.2026 14:02
Haber Güncellenme Tarihi: 17.11.2026 14:03
Kaynak:
İHA
Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca belediyenin nisan ayında yapılacağını duyurduğu 16 yazıhane ve bilet satış ünitesi, 3 büfe ile 1 lokantaya ilişkin ihale hakkında soruşturma yürütüldü.
Soruşturma kapsamında ihaleye katılan bazı kişilerin "ihale şartlarını ve fiyatı etkilemek amacıyla aralarında anlaştıkları" öne sürüldü.
Aralarında yolcu taşımacılığı hissedarları ve araç kiralama şirketi sahibinin de bulunduğu 12 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.
Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul ve Mersin'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 11 şüpheli yakalandı. Zanlıların evlerinde yapılan aramalarda dijital materyallere el konuldu.
Bir şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
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5 ilde düğmeye basıldı! Otogar ihalesine ''fesat'' operasyonu
Edirne Belediyesinin otogardaki 20 iş yerine ilişkin ihalesine fesat karıştırıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında 5 ilde 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi, şüphelilerden 11'i gözaltına alındı.
Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca belediyenin nisan ayında yapılacağını duyurduğu 16 yazıhane ve bilet satış ünitesi, 3 büfe ile 1 lokantaya ilişkin ihale hakkında soruşturma yürütüldü.
Soruşturma kapsamında ihaleye katılan bazı kişilerin "ihale şartlarını ve fiyatı etkilemek amacıyla aralarında anlaştıkları" öne sürüldü.
Aralarında yolcu taşımacılığı hissedarları ve araç kiralama şirketi sahibinin de bulunduğu 12 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.
Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul ve Mersin'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 11 şüpheli yakalandı. Zanlıların evlerinde yapılan aramalarda dijital materyallere el konuldu.
Bir şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Kaynak: İHA
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