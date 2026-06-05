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5 il için sarı kodlu uyarı

İçişleri Bakanlığı, kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak nedeniyle 5 il için "sarı" kodlu meteorolojik uyarıda bulundu.

Haber Giriş Tarihi: 05.06.2026 15:57
Haber Güncellenme Tarihi: 05.06.2026 15:58
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
5 il için sarı kodlu uyarı

Bakanlığın NSosyal hesabından, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgi doğrultusunda "sarı" kodla işaretlenen illerin yer aldığı Türkiye haritası paylaşıldı.

Buna göre, Bilecik geneli ile Bursa'nın doğu, Kütahya'nın kuzey ve Eskişehir'in batısında gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Ankara'nın güney ve batısında gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması isteniyor.

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