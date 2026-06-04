Kılıçdaroğlu ile üç vekilin görüşmesinde neler konuşuldu?
Kılıçdaroğlu ile üç vekilin görüşmesinde neler konuşuldu?
CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay ve CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile CHP Genel Merkezi'nde görüştü. Yaklaşık 1 saat 15 dakika süren görüşmenin ardından taraflardan herhangi bir açıklama yapılmazken, görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi verilmedi. Görüşmenin, CHP'de kurultay sürecine ilişkin tartışmaların sürdüğü dönemde gerçekleşmesi dikkat çekti.
Haber Giriş Tarihi: 04.06.2026 22:23
Haber Güncellenme Tarihi: 04.06.2026 22:28
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Kılıçdaroğlu ile Erol, Altay ve Öztunç arasındaki görüşme saat 19.30'da CHP Genel Merkezi'nde başladı. Yaklaşık 1 saat 15 dakika süren toplantı basına kapalı gerçekleştirildi.
Görüşmenin ardından ne milletvekilleri ne de Kılıçdaroğlu tarafından kamuoyuna yönelik bir açıklama yapıldı. Toplantının gündemine ilişkin resmi bilgi paylaşılmadı.
Milletvekilleri temaslarını sürdürüyor
CHP 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin verilen "mutlak butlan" kararının ardından kurultay çağrısında bulunan Gürsel Erol, Engin Altay ve Ali Öztunç son günlerde çeşitli temaslarda bulunuyor.
Üç milletvekili bir gün önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde CHP Grup Başkanı Özgür Özel ile görüşme gerçekleştirmişti. Heyetin, Kılıçdaroğlu ile görüşmesinden önce de Özel ile telefon görüşmesi yaptığı belirtildi.
Görüşmenin içeriği açıklanmadı
CHP Genel Merkezi'ndeki toplantının ardından görüşmenin içeriğine ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı. Taraflar, görüşmede ele alınan başlıklar hakkında bilgi paylaşmadı.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Kılıçdaroğlu ile üç vekilin görüşmesinde neler konuşuldu?
CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay ve CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile CHP Genel Merkezi'nde görüştü. Yaklaşık 1 saat 15 dakika süren görüşmenin ardından taraflardan herhangi bir açıklama yapılmazken, görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi verilmedi. Görüşmenin, CHP'de kurultay sürecine ilişkin tartışmaların sürdüğü dönemde gerçekleşmesi dikkat çekti.
Kılıçdaroğlu ile Erol, Altay ve Öztunç arasındaki görüşme saat 19.30'da CHP Genel Merkezi'nde başladı. Yaklaşık 1 saat 15 dakika süren toplantı basına kapalı gerçekleştirildi.
Görüşmenin ardından ne milletvekilleri ne de Kılıçdaroğlu tarafından kamuoyuna yönelik bir açıklama yapıldı. Toplantının gündemine ilişkin resmi bilgi paylaşılmadı.
Milletvekilleri temaslarını sürdürüyor
CHP 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin verilen "mutlak butlan" kararının ardından kurultay çağrısında bulunan Gürsel Erol, Engin Altay ve Ali Öztunç son günlerde çeşitli temaslarda bulunuyor.
Üç milletvekili bir gün önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde CHP Grup Başkanı Özgür Özel ile görüşme gerçekleştirmişti. Heyetin, Kılıçdaroğlu ile görüşmesinden önce de Özel ile telefon görüşmesi yaptığı belirtildi.
Görüşmenin içeriği açıklanmadı
CHP Genel Merkezi'ndeki toplantının ardından görüşmenin içeriğine ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı. Taraflar, görüşmede ele alınan başlıklar hakkında bilgi paylaşmadı.
Çok Okunanlar