Muhittin Böcek'ten Özgür Özel itirafı: Talimatıyla yaklaşık 135 milyonluk ödeme yaptım
Muhittin Böcek'ten Özgür Özel itirafı: Talimatıyla yaklaşık 135 milyonluk ödeme yaptım
Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin CHP'li eski başkanı Muhittin Böcek yeni ve kapsamlı bir ifade verdi. Böcek ifadesinde, 'Özgür Özel'in talebiyle seçim döneminde 1 milyon 950 Euro, 200 bin dolar ve 15 milyon lira ödeme yaptım.' dedi.
Haber Giriş Tarihi: 04.06.2026 12:08
Haber Güncellenme Tarihi: 04.06.2026 12:09
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürüttüğü yolsuzluk soruşturması kapsamında bir gelişme daha yaşandı.
Tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek yeni ve oldukça kapsamlı bir ifade verdi.
Muhittin Böcek ifadesinde, seçim döneminde Özgür Özel'in talebi ile 1 milyon 950 bin euro, 200 bin dolar ve 15 milyon lira ödeme yaptığını itiraf etti.
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Muhittin Böcek'ten Özgür Özel itirafı: Talimatıyla yaklaşık 135 milyonluk ödeme yaptım
Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin CHP'li eski başkanı Muhittin Böcek yeni ve kapsamlı bir ifade verdi. Böcek ifadesinde, 'Özgür Özel'in talebiyle seçim döneminde 1 milyon 950 Euro, 200 bin dolar ve 15 milyon lira ödeme yaptım.' dedi.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürüttüğü yolsuzluk soruşturması kapsamında bir gelişme daha yaşandı.
Tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek yeni ve oldukça kapsamlı bir ifade verdi.
Muhittin Böcek ifadesinde, seçim döneminde Özgür Özel'in talebi ile 1 milyon 950 bin euro, 200 bin dolar ve 15 milyon lira ödeme yaptığını itiraf etti.
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