Bakan Gürlek duyurdu: Türkiye genelinde 140 yeni mahkeme için karar alındı
Bakan Gürlek duyurdu: Türkiye genelinde 140 yeni mahkeme için karar alındı
Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Türkiye genelinde toplam 140 yeni mahkemenin kurulmasına karar verildiğini duyurdu. Kararın, adalet hizmetlerinin daha etkin, verimli ve hızlı şekilde sunulması ile mahkemelerde ihtisaslaşmanın güçlendirilmesi amacıyla alındığı belirtildi.
Haber Giriş Tarihi: 03.06.2026 18:23
Haber Güncellenme Tarihi: 03.06.2026 18:26
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Adalet Bakanı Akın Gürlek, açıklamasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yürütülen çalışmalar kapsamında yargı hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik yeni bir adım atıldığını ifade etti. Kurulacak mahkemelerin farklı yargı alanlarında görev yapacağı bildirildi.
Ceza yargısında yeni mahkemeler kurulacak
Açıklamaya göre 1 Ağır Ceza Mahkemesi, 1 Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi, 3 Çocuk Mahkemesi, 46 Asliye Ceza Mahkemesi ve 1 Sulh Ceza Hâkimliği kurulacak. Ayrıca 4 İnfaz Hâkimliği de yeni mahkemeler arasında yer aldı.
Bu düzenlemeyle ceza yargılamalarında iş yükünün dengelenmesi ve uzmanlaşmanın artırılması hedefleniyor.
Hukuk ve ticaret alanında kapasite artırılacak
Kurulacak mahkemeler arasında 36 Asliye Hukuk Mahkemesi ve 1 Sulh Hukuk Mahkemesi de bulunuyor. Bunun yanında 5 Asliye Ticaret Mahkemesi ile ticari uyuşmazlıkların görüldüğü yargı birimlerinin sayısı artırılacak.
Yeni mahkemelerin, dava yoğunluğunun yüksek olduğu bölgelerde yargı süreçlerine katkı sağlaması amaçlanıyor.
İş, aile ve tüketici mahkemeleri de listede
Karar kapsamında 2 Aile Mahkemesi, 24 İş Mahkemesi ve 16 Tüketici Mahkemesi kurulacak. Böylece iş hukuku, aile hukuku ve tüketici uyuşmazlıklarına ilişkin davaların görüldüğü mahkemelerin kapasitesi genişletilmiş olacak.
Akın Gürlek, açıklamasında yargılamaların daha makul sürede tamamlanmasının ve adalet hizmetlerinin etkinliğinin daha da güçlendirilmesinin hedeflendiğini belirtti. Gürlek, yeni kurulan mahkemelerin vatandaşlara ve yargı teşkilatına hayırlı olması temennisinde bulundu.
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Bakan Gürlek duyurdu: Türkiye genelinde 140 yeni mahkeme için karar alındı
Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Türkiye genelinde toplam 140 yeni mahkemenin kurulmasına karar verildiğini duyurdu. Kararın, adalet hizmetlerinin daha etkin, verimli ve hızlı şekilde sunulması ile mahkemelerde ihtisaslaşmanın güçlendirilmesi amacıyla alındığı belirtildi.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, açıklamasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yürütülen çalışmalar kapsamında yargı hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik yeni bir adım atıldığını ifade etti. Kurulacak mahkemelerin farklı yargı alanlarında görev yapacağı bildirildi.
Ceza yargısında yeni mahkemeler kurulacak
Açıklamaya göre 1 Ağır Ceza Mahkemesi, 1 Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi, 3 Çocuk Mahkemesi, 46 Asliye Ceza Mahkemesi ve 1 Sulh Ceza Hâkimliği kurulacak. Ayrıca 4 İnfaz Hâkimliği de yeni mahkemeler arasında yer aldı.
Bu düzenlemeyle ceza yargılamalarında iş yükünün dengelenmesi ve uzmanlaşmanın artırılması hedefleniyor.
Hukuk ve ticaret alanında kapasite artırılacak
Kurulacak mahkemeler arasında 36 Asliye Hukuk Mahkemesi ve 1 Sulh Hukuk Mahkemesi de bulunuyor. Bunun yanında 5 Asliye Ticaret Mahkemesi ile ticari uyuşmazlıkların görüldüğü yargı birimlerinin sayısı artırılacak.
Yeni mahkemelerin, dava yoğunluğunun yüksek olduğu bölgelerde yargı süreçlerine katkı sağlaması amaçlanıyor.
İş, aile ve tüketici mahkemeleri de listede
Karar kapsamında 2 Aile Mahkemesi, 24 İş Mahkemesi ve 16 Tüketici Mahkemesi kurulacak. Böylece iş hukuku, aile hukuku ve tüketici uyuşmazlıklarına ilişkin davaların görüldüğü mahkemelerin kapasitesi genişletilmiş olacak.
Akın Gürlek, açıklamasında yargılamaların daha makul sürede tamamlanmasının ve adalet hizmetlerinin etkinliğinin daha da güçlendirilmesinin hedeflendiğini belirtti. Gürlek, yeni kurulan mahkemelerin vatandaşlara ve yargı teşkilatına hayırlı olması temennisinde bulundu.
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