Dilan Polat'ın korumasına kanlı pusu! Cinayet anı güvenlik kamerasında
Dilan Polat'ın korumasına kanlı pusu! Cinayet anı güvenlik kamerasında
İzmir'in Çeşme ilçesinde, Dilan ve Engin Polat çiftinin tatil yaptığı otelin önünde gerçekleşen ve ailenin korumalığını yapan Can Polat'ın hayatını kaybettiği silahlı saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Haber Giriş Tarihi: 04.06.2026 09:41
Haber Güncellenme Tarihi: 04.06.2026 09:42
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İzmir Çeşme’de Dilan ve Engin Polat çiftinin koruması Can Polat, otel önünde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Saldırgan kısa sürede yakalandı.
Çeşme’de kanlı saldırı: Koruma Can Polat hayatını kaybetti
İzmir’in Çeşme ilçesi Alaçatı bölgesinde, Dilan ve Engin Polat çiftinin konakladığı otelin önünde silahlı saldırı meydana geldi.
Otelde hazırlık yaptığı sırada vuruldu
Edinilen bilgilere göre Engin Polat’ın kuzeni ve çiftin korumalığını yapan Can Polat (37), aracına binmek üzere hazırlık yaptığı sırada silahlı saldırıya uğradı.
Ağır yaralanan Polat, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Şüpheli kısa sürede yakalandı
Saldırının ardından İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Şüpheli S.A. kısa sürede gözaltına alındı.
İzmir Valiliği tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Yapılan ilk incelemelerde, Can Polat isimli şahsın konaklama tesisinden ayrılmak üzere aracında hazırlık yapmak amacıyla dışarı çıktığı esnada silahla yaralandığı tespit edilmiştir. Yaralı şahıs hastaneye kaldırılmış ancak hayatını kaybetmiştir. Olayın şüphelisi S.A. kısa sürede yakalanarak gözaltına alınmıştır.”
Cinayet anı kamerada
Olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Can Polat’ın aracının yanında bulunduğu sırada silah sesleri duyulduğu, ardından yere yığıldığı ve çevrede panik yaşandığı görüldü.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Dilan Polat'ın korumasına kanlı pusu! Cinayet anı güvenlik kamerasında
İzmir'in Çeşme ilçesinde, Dilan ve Engin Polat çiftinin tatil yaptığı otelin önünde gerçekleşen ve ailenin korumalığını yapan Can Polat'ın hayatını kaybettiği silahlı saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
İzmir Çeşme’de Dilan ve Engin Polat çiftinin koruması Can Polat, otel önünde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Saldırgan kısa sürede yakalandı.
Çeşme’de kanlı saldırı: Koruma Can Polat hayatını kaybetti
İzmir’in Çeşme ilçesi Alaçatı bölgesinde, Dilan ve Engin Polat çiftinin konakladığı otelin önünde silahlı saldırı meydana geldi.
Otelde hazırlık yaptığı sırada vuruldu
Edinilen bilgilere göre Engin Polat’ın kuzeni ve çiftin korumalığını yapan Can Polat (37), aracına binmek üzere hazırlık yaptığı sırada silahlı saldırıya uğradı.
Ağır yaralanan Polat, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Şüpheli kısa sürede yakalandı
Saldırının ardından İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Şüpheli S.A. kısa sürede gözaltına alındı.
İzmir Valiliği tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Yapılan ilk incelemelerde, Can Polat isimli şahsın konaklama tesisinden ayrılmak üzere aracında hazırlık yapmak amacıyla dışarı çıktığı esnada silahla yaralandığı tespit edilmiştir. Yaralı şahıs hastaneye kaldırılmış ancak hayatını kaybetmiştir. Olayın şüphelisi S.A. kısa sürede yakalanarak gözaltına alınmıştır.”
Cinayet anı kamerada
Olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Can Polat’ın aracının yanında bulunduğu sırada silah sesleri duyulduğu, ardından yere yığıldığı ve çevrede panik yaşandığı görüldü.
Soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.
Çok Okunanlar