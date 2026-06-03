Dilan Polat ve Engin Polat’ın koruması Can Polat öldürüldü
Dilan Polat ve Engin Polat’ın koruması Can Polat öldürüldü
Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve eşi Engin Polat’ın koruması olarak görev yapan Can Polat, 3 Haziran 2026 tarihinde İzmir’in Çeşme ilçesinde silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan Polat, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Olayın ardından güvenlik güçleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Haber Giriş Tarihi: 03.06.2026 18:13
Haber Güncellenme Tarihi: 03.06.2026 18:15
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Edinilen bilgilere göre olay, saat 14.00 sıralarında Alaçatı’da meydana geldi. Engin Polat’ın kuzeni olduğu belirtilen 37 yaşındaki Can Polat, kimliği henüz açıklanmayan kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.
Çevrede bulunanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Can Polat, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Dilan Polat yardım çağrısında bulundu
Olayın ardından sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Dilan Polat’ın gözyaşları içinde yardım çağrısında bulunduğu görüldü. Görüntülerde Polat’ın, “Ne olur polis gelsin, ambulans gelsin. Can Polat’ı vurdular” ifadelerini kullandığı yer aldı.
Paylaşımlar kısa sürede sosyal medyada geniş yankı buldu.
Hastanede yaşamını yitirdi
Ağır yaralı olarak tedavi altına alınan Can Polat, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Hastaneden gelen ölüm haberi ailesi ve yakın çevresinde üzüntüye neden oldu.
Soruşturma kapsamında olayın gerçekleştiği bölgede güvenlik kamerası kayıtları ve deliller incelenirken, saldırının faili ya da faillerinin tespit edilmesine yönelik çalışmalar sürüyor.
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Dilan Polat ve Engin Polat’ın koruması Can Polat öldürüldü
Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve eşi Engin Polat’ın koruması olarak görev yapan Can Polat, 3 Haziran 2026 tarihinde İzmir’in Çeşme ilçesinde silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan Polat, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Olayın ardından güvenlik güçleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Edinilen bilgilere göre olay, saat 14.00 sıralarında Alaçatı’da meydana geldi. Engin Polat’ın kuzeni olduğu belirtilen 37 yaşındaki Can Polat, kimliği henüz açıklanmayan kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.
Çevrede bulunanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Can Polat, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Dilan Polat yardım çağrısında bulundu
Olayın ardından sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Dilan Polat’ın gözyaşları içinde yardım çağrısında bulunduğu görüldü. Görüntülerde Polat’ın, “Ne olur polis gelsin, ambulans gelsin. Can Polat’ı vurdular” ifadelerini kullandığı yer aldı.
Paylaşımlar kısa sürede sosyal medyada geniş yankı buldu.
Hastanede yaşamını yitirdi
Ağır yaralı olarak tedavi altına alınan Can Polat, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Hastaneden gelen ölüm haberi ailesi ve yakın çevresinde üzüntüye neden oldu.
Soruşturma kapsamında olayın gerçekleştiği bölgede güvenlik kamerası kayıtları ve deliller incelenirken, saldırının faili ya da faillerinin tespit edilmesine yönelik çalışmalar sürüyor.
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