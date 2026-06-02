Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Jetten görüşmesinde hangi mesajlar öne çıktı?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda Başbakanı Rob Jetten ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Erdoğan, Jetten’i yeni görevi dolayısıyla tebrik ederken, Türkiye ile Hollanda arasındaki ilişkilerde diyalog ve iş birliğinin yeni dönemde de güçlendirilmesinin hedeflendiğini ifade etti.
Haber Giriş Tarihi: 02.06.2026 19:40
Haber Güncellenme Tarihi: 02.06.2026 19:42
Görüşmeye ilişkin İletişim Başkanlığı şu ifadelere yer verdi:
"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda Başbakanı Rob Jetten ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Liderler, Türkiye-Hollanda ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konuları ele aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Jetten’i yeni görevi nedeniyle tebrik ederken, Hollanda’yla yeni dönemde de diyalog ve iş birliğini güçlendirmeyi hedeflediğimizi belirtti.
Cumhurbaşkanımız, Türkiye olarak bölgemizdeki çatışma süreçlerini sona erdirmek için yoğun çalışma yürüttüğümüzü, bilhassa jeopolitik gelişmelerin Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin daha kapsamlı, kurumsal ve çok boyutlu bir ortaklık çerçevesinde ele alınması gereğini ortaya koydu.
Cumhurbaşkanımız, Gazze ve Batı Şeria’daki gelişmelere de işaret ederek, bölgeye kalıcı barışın getirilmesine yönelik gayretlere Hollanda’nın desteğinin önemli olduğunu belirtti."
