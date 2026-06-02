Cumhurbaşkanı Erdoğan-Paşinyan görüşmesi sonrası dikkat çeken mesajlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan-Paşinyan görüşmesi sonrası dikkat çeken mesajlar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştirildi. İletişim Başkanlığı'nın açıklamasına göre görüşmede Türkiye-Ermenistan ilişkilerindeki normalleşme süreci ve bölgesel gelişmeler ele alındı.
Haber Giriş Tarihi: 02.06.2026 23:07
Haber Güncellenme Tarihi: 02.06.2026 23:10
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Başbakan Paşinyan'ın görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçmiş Kurban Bayramı'nı tebrik ettiği belirtildi. Tebrik vesilesiyle iki ülke arasındaki ilişkilerin mevcut durumu ve bölgesel gündemdeki başlıklar değerlendirildi.
Görüşme detaylarına ilişkin İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Başbakan Paşinyan görüşmede, Sayın Cumhurbaşkanımızın geçmiş Kurban Bayramını tebrik etti; bu vesileyle, Türkiye-Ermenistan ikili ilişkilerinin normalleşme süreci ve bölgesel konular da ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşmenin doğrudan ticaretin başlatılmasına yönelik adımlarla sürdüğünü belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin bölgemizde barış ve istikrar için gayret gösterdiğini, bu doğrultuda atılacak adımları her zaman destekleyeceğimizi vurguladı."
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Cumhurbaşkanı Erdoğan-Paşinyan görüşmesi sonrası dikkat çeken mesajlar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştirildi. İletişim Başkanlığı'nın açıklamasına göre görüşmede Türkiye-Ermenistan ilişkilerindeki normalleşme süreci ve bölgesel gelişmeler ele alındı.
İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Başbakan Paşinyan'ın görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçmiş Kurban Bayramı'nı tebrik ettiği belirtildi. Tebrik vesilesiyle iki ülke arasındaki ilişkilerin mevcut durumu ve bölgesel gündemdeki başlıklar değerlendirildi.
Görüşme detaylarına ilişkin İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Başbakan Paşinyan görüşmede, Sayın Cumhurbaşkanımızın geçmiş Kurban Bayramını tebrik etti; bu vesileyle, Türkiye-Ermenistan ikili ilişkilerinin normalleşme süreci ve bölgesel konular da ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşmenin doğrudan ticaretin başlatılmasına yönelik adımlarla sürdüğünü belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin bölgemizde barış ve istikrar için gayret gösterdiğini, bu doğrultuda atılacak adımları her zaman destekleyeceğimizi vurguladı."
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