Mescid-i Aksa konusunda 8 ülkeden ortak mesaj

Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya, Katar, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan ve Ürdün’ün dışişleri bakanları, İsrailli yerleşimcilerin Mescid-i Aksa’ya yönelik baskınlarını ve kutsal mekanın tarihi ve hukuki statüsünü değiştirmeye yönelik girişimleri kınayan ortak bir açıklama yayımladı. Bakanlar, İsrail’e ihlallerin derhal durdurulması çağrısında bulunurken, açıklamanın bölgedeki gelişmeler açısından yakından takip edildiği belirtildi.
Haber Giriş Tarihi: 02.06.2026 21:56
Haber Güncellenme Tarihi: 02.06.2026 21:59
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Sekiz ülkenin dışişleri bakanları tarafından yapılan ortak açıklamada, aşırılık yanlısı İsrailli yerleşimcilerin İsrail güvenlik güçlerinin koruması altında Mescid-i Aksa’ya yönelik devam eden baskınları ile Mescid-i Aksa avlusunda İsrail bayrağı açılmasının en güçlü şekilde kınandığı ifade edildi.
Açıklamada söz konusu eylemlerin uluslararası hukuk, ilgili Birleşmiş Milletler kararları ve işgal altındaki Doğu Kudüs'teki kutsal mekanların tarihi ve hukuki statüsünün açık ihlali olduğu belirtildi.
Kudüs’ün statüsüne vurgu yapıldı
Dışişleri bakanları, İsrail’in işgal altındaki Doğu Kudüs’ün tarihi, hukuki ve demografik yapısını değiştirmeye yönelik uygulamalarını da eleştirdi. Müslüman ve Hristiyan kutsal mekanlarının statüsünü etkileyecek her türlü girişimin reddedildiği vurgulandı.
Açıklamada ayrıca Kudüs’teki kutsal mekanların korunmasında tarihi Haşimi vesayetinin özel rolüne dikkat çekilerek mevcut statünün muhafaza edilmesi gerektiği kaydedildi.
Mescid-i Aksa’nın statüsü hatırlatıldı
Ortak metinde, 144 dönümlük Mescid-i Aksa alanının tamamının yalnızca Müslümanlara ait bir ibadet yeri olduğu belirtildi. Ürdün Evkaf ve İslami İşler Bakanlığı'na bağlı Kudüs Vakıfları ve Mescid-i Aksa İşleri Dairesi’nin, kutsal mekanın idaresi ve girişlerin düzenlenmesi konusunda münhasır yetkili kurum olduğu ifade edildi.
Bakanlar, Mescid-i Aksa’daki mevcut tarihi ve hukuki statüye bütünüyle saygı gösterilmesi gerektiğini yineledi.
İsrail’e ihlalleri durdurma çağrısı
Açıklamada, Mescid-i Aksa’da yaşanan gelişmelerin gerilimi artırdığı, bölgesel istikrarı olumsuz etkilediği ve uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerle bağdaşmadığı belirtildi. İsrail makamlarının tırmandırıcı eylemlerin önlenmesinden sorumlu olduğu ifade edildi.
Dışişleri bakanları, tüm yasa dışı ve provokatif uygulamaların derhal durdurulmasını talep ederken, Filistin halkının meşru haklarına desteklerini yineledi.
İki devletli çözüme destek mesajı
Bakanlar, başkenti Doğu Kudüs olan ve 1967 sınırları temelinde kurulacak bağımsız ve egemen Filistin Devleti’ne desteklerini bir kez daha teyit etti. Açıklamada ayrıca uluslararası hukuk, Birleşmiş Milletler kararları ve Arap Barış Girişimi çerçevesinde iki devletli çözüm temelindeki girişimlere destek verildiği bildirildi.
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Mescid-i Aksa konusunda 8 ülkeden ortak mesaj
Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya, Katar, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan ve Ürdün’ün dışişleri bakanları, İsrailli yerleşimcilerin Mescid-i Aksa’ya yönelik baskınlarını ve kutsal mekanın tarihi ve hukuki statüsünü değiştirmeye yönelik girişimleri kınayan ortak bir açıklama yayımladı. Bakanlar, İsrail’e ihlallerin derhal durdurulması çağrısında bulunurken, açıklamanın bölgedeki gelişmeler açısından yakından takip edildiği belirtildi.
Sekiz ülkenin dışişleri bakanları tarafından yapılan ortak açıklamada, aşırılık yanlısı İsrailli yerleşimcilerin İsrail güvenlik güçlerinin koruması altında Mescid-i Aksa’ya yönelik devam eden baskınları ile Mescid-i Aksa avlusunda İsrail bayrağı açılmasının en güçlü şekilde kınandığı ifade edildi.
Açıklamada söz konusu eylemlerin uluslararası hukuk, ilgili Birleşmiş Milletler kararları ve işgal altındaki Doğu Kudüs'teki kutsal mekanların tarihi ve hukuki statüsünün açık ihlali olduğu belirtildi.
Kudüs’ün statüsüne vurgu yapıldı
Dışişleri bakanları, İsrail’in işgal altındaki Doğu Kudüs’ün tarihi, hukuki ve demografik yapısını değiştirmeye yönelik uygulamalarını da eleştirdi. Müslüman ve Hristiyan kutsal mekanlarının statüsünü etkileyecek her türlü girişimin reddedildiği vurgulandı.
Açıklamada ayrıca Kudüs’teki kutsal mekanların korunmasında tarihi Haşimi vesayetinin özel rolüne dikkat çekilerek mevcut statünün muhafaza edilmesi gerektiği kaydedildi.
Mescid-i Aksa’nın statüsü hatırlatıldı
Ortak metinde, 144 dönümlük Mescid-i Aksa alanının tamamının yalnızca Müslümanlara ait bir ibadet yeri olduğu belirtildi. Ürdün Evkaf ve İslami İşler Bakanlığı'na bağlı Kudüs Vakıfları ve Mescid-i Aksa İşleri Dairesi’nin, kutsal mekanın idaresi ve girişlerin düzenlenmesi konusunda münhasır yetkili kurum olduğu ifade edildi.
Bakanlar, Mescid-i Aksa’daki mevcut tarihi ve hukuki statüye bütünüyle saygı gösterilmesi gerektiğini yineledi.
İsrail’e ihlalleri durdurma çağrısı
Açıklamada, Mescid-i Aksa’da yaşanan gelişmelerin gerilimi artırdığı, bölgesel istikrarı olumsuz etkilediği ve uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerle bağdaşmadığı belirtildi. İsrail makamlarının tırmandırıcı eylemlerin önlenmesinden sorumlu olduğu ifade edildi.
Dışişleri bakanları, tüm yasa dışı ve provokatif uygulamaların derhal durdurulmasını talep ederken, Filistin halkının meşru haklarına desteklerini yineledi.
İki devletli çözüme destek mesajı
Bakanlar, başkenti Doğu Kudüs olan ve 1967 sınırları temelinde kurulacak bağımsız ve egemen Filistin Devleti’ne desteklerini bir kez daha teyit etti. Açıklamada ayrıca uluslararası hukuk, Birleşmiş Milletler kararları ve Arap Barış Girişimi çerçevesinde iki devletli çözüm temelindeki girişimlere destek verildiği bildirildi.
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