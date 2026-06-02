Özkan Yalım’ın ifadesinde öne çıkan detaylar! Delegelerle ilgili yeni iddialar
Görevden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’na ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Çağlayan Adliyesi’nde ifade verdi. Yalım, kurultay sürecinde delegelerle yürütülen temaslar, destek çalışmaları ve organizasyon harcamalarına ilişkin çeşitli iddialarda bulundu.
İfadesinde Özgür Özel’in genel başkan seçilmesi amacıyla yoğun bir çalışma yürüttüğünü öne süren Yalım, yaklaşık 40 ilde delegelerle birebir görüşmeler yapıldığını söyledi. Yalım, yaklaşık 700 delegenin telefonla aranarak destek talep edildiğini iddia etti.
Yalım ayrıca kurultay öncesinde 115 delegenin destek imzası verdiğini öne sürdü. Söz konusu imzaların kendisi tarafından toplandığını ve daha sonra Selin Sayek Böke’ye teslim edildiğini iddia etti.
Destek karşılığında talepler iletildiği öne sürüldü
Yalım, bazı delegelerin destek karşılığında çeşitli talepler dile getirdiğini ileri sürdü. Bu taleplerin seçim koordinasyon merkezine iletildiğini belirten Yalım, bazı delegelerin yakınlarının belediyelerde istihdam edilmesine yönelik beklentiler aktardığını savundu.
İfadesine göre Kahramanmaraş’tan bir delege, iki yakınının İstanbul’daki belediyelerde işe alınması durumunda destek vereceğini bildirdi. Yalım, söz konusu kişilere ait özgeçmişlerin ilgili parti yetkililerine ulaştırıldığını iddia etti.
SGK kayıtlarına dikkat çekti
Delegelerin yakınlarının belediyelerde işe alınıp alınmadığının SGK kayıtları üzerinden araştırılabileceğini ifade eden Yalım, bu konuda inceleme yapılmasının mümkün olduğunu söyledi.
Yalım’ın beyanlarında, söz konusu iddiaların resmi kayıtlar üzerinden doğrulanabileceğine yönelik değerlendirmeler de yer aldı.
Seçim koordinasyon merkezine ilişkin açıklamalar
Kurultay döneminde faaliyet gösteren seçim koordinasyon merkezine ilişkin de açıklamalarda bulunan Yalım, delegelerden gelen taleplerin bu merkezde toplandığını ve organize edildiğini öne sürdü.
Yalım, merkezin genel koordinasyonunun Veli Ağbaba tarafından, İstanbul ayağının ise Suat Özçağdaş tarafından yürütüldüğünü iddia etti.
Harcamalara ilişkin beyanlar
İfadesinde kurultay sürecindeki harcamalara da değinen Yalım, Özgür Özel’e 1 milyon TL verdiğini öne sürdü. Söz konusu paranın kongre organizasyonu ve seçim çalışmaları kapsamında talep edildiğini belirten Yalım, ödemenin bir aracı vasıtasıyla gerçekleştirildiğini ifade etti.
Yalım ayrıca para transferine ilişkin mesaj kayıtlarının soruşturma dosyasında bulunduğunu iddia ederek, elindeki bilgileri soruşturma makamlarıyla paylaştığını söyledi.
