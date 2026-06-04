İtalyan devi listesine ekledi! Mauro Icardi'ye sürpriz talip
İtalyan devi listesine ekledi! Mauro Icardi'ye sürpriz talip
Galatasaray'daki durumu belirsizliğini koruyan Arjantinli yıldız Mauro Icardi hakkında sürpriz bir iddia ortaya atıldı. İtalyan basınında yer alan habere göre Juventus, alternatif seçenek olarak listesine deneyimli golcü Mauro Icardi'yi ekledi. İşte detaylar...
Haber Giriş Tarihi: 04.06.2026 12:12
Haber Güncellenme Tarihi: 04.06.2026 12:12
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Galatasaray ile sözleşmesini uzatıp uzatmayacağı konusunda belirsizlik yaşanan Mauro Icardi hakkında sürpriz bir iddia ortaya atıldı.
JUVENTUS'UN SEÇENEKLERİNDEN BİRİ
Corriere Dello Sport'ta yer alan haberde devre arasında da oyuncuyla ilgilenen Juventus'un Icardi'yi alternatif seçenek olarak tuttuğu aktarıldı.
İTALYA'YA DÖNMEYE SICAK BAKIYOR
Deneyimli golcünün Galatasaray'da vereceği karara göre hareket edecek olan Juventus, henüz resmi teklif yapmadı. Icardi'nin ise İtalya'ya dönmeye sıcak baktığı ifade edildi.
Transferin gerçekleşmesi durumunda ise Icardi'nin birinci forvet olarak düşünülmediği belirtildi.
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İtalyan devi listesine ekledi! Mauro Icardi'ye sürpriz talip
Galatasaray'daki durumu belirsizliğini koruyan Arjantinli yıldız Mauro Icardi hakkında sürpriz bir iddia ortaya atıldı. İtalyan basınında yer alan habere göre Juventus, alternatif seçenek olarak listesine deneyimli golcü Mauro Icardi'yi ekledi. İşte detaylar...
Galatasaray ile sözleşmesini uzatıp uzatmayacağı konusunda belirsizlik yaşanan Mauro Icardi hakkında sürpriz bir iddia ortaya atıldı.
JUVENTUS'UN SEÇENEKLERİNDEN BİRİ
Corriere Dello Sport'ta yer alan haberde devre arasında da oyuncuyla ilgilenen Juventus'un Icardi'yi alternatif seçenek olarak tuttuğu aktarıldı.
İTALYA'YA DÖNMEYE SICAK BAKIYOR
Deneyimli golcünün Galatasaray'da vereceği karara göre hareket edecek olan Juventus, henüz resmi teklif yapmadı. Icardi'nin ise İtalya'ya dönmeye sıcak baktığı ifade edildi.
Transferin gerçekleşmesi durumunda ise Icardi'nin birinci forvet olarak düşünülmediği belirtildi.
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