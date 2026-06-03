Kılıçdaroğlu ve Özel hattında dikkat çeken gelişme
Kılıçdaroğlu ve Özel hattında dikkat çeken gelişme
CHP’de mahkemenin verdiği mutlak butlan kararının ardından Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel arasında yürütülen temaslara ilişkin yeni kulis bilgileri gündeme geldi. Gazeteci Barış Yarkadaş, tv100 yayınında yaptığı açıklamada CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, İstanbul Milletvekili Engin Altay ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç’un Kılıçdaroğlu ile gerçekleştirdiği görüşmelerin ayrıntılarını paylaştı.
Haber Giriş Tarihi: 03.06.2026 22:13
Haber Güncellenme Tarihi: 03.06.2026 22:16
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Yarkadaş’ın aktardığı bilgilere göre Özgür Özel, üç milletvekilinden Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşerek kurultayın kısa sürede yapılması yönündeki talebini iletmelerini istedi. Görüşmelerin ardından milletvekillerinin basına açıklama yapmama yönünde karar aldığı belirtildi.
Aynı değerlendirmede, taraflar arasında doğrudan olmasa da iletişim kanallarının açık tutulmaya çalışıldığı ifade edildi.
Sert söylemlerin azaltılması önerildi
Yarkadaş, görüşmeler sırasında hem Kılıçdaroğlu’na hem de Özel’e çevrelerinde bulunan isimlerin kullandığı sert ifadelerin parti içindeki gerilimi artırdığı yönünde mesajlar iletildiğini söyledi.
Milletvekilleri, parti meclisi üyeleri ve il başkanları dahil olmak üzere tüm tarafların tansiyonu düşürecek bir dil kullanmasının gerekli görüldüğünü aktardı.
Kurultay tartışmalarında yeni değerlendirmeler
Yarkadaş, taraflar arasında yürütülen temaslarda bir “soğutma dönemi” ihtiyacının öne çıktığını belirtti. Açıklamasında, CHP içerisindeki gerilimin yüksek seviyede sürdüğünü ve çözüm arayışlarının devam ettiğini ifade etti.
Üç milletvekilinin, taraflar arasında ilk kez bir diyalog zemininin oluşmaya başladığı görüşünde olduğu da aktarıldı. Kulislerde yeni bir heyetin veya farklı bir temas mekanizmasının gündeme gelebileceği konuşuluyor.
Kılıçdaroğlu’nun değerlendirmesi
Yarkadaş’ın açıklamalarına göre Kemal Kılıçdaroğlu, mevcut koşullarda kurultayın gerçekleştirilemeyeceğini dile getirdi. Kılıçdaroğlu’nun, kurultayın önünde hukuki engeller bulunduğunu ve delege yapısında değişiklikler yaşandığını ifade ettiği öne sürüldü.
Yarkadaş, değerlendirmesinde 21 kurultay delegesinin AK Parti’ye geçtiğini, yaklaşık 45 delegenin tutuklu olduğunu ve 5 delegenin de istifa ettiğini söyledi.
Parti meclisi üyelerine tebligat gönderildiği iddiası
Yarkadaş, kurultayın iptali sürecini başlatan isimlerden Levent Çelik’in başvurusu sonrasında parti meclisi üyelerine tebligat gönderildiğini ileri sürdü.
Açıklamasına göre, aralarında Veli Ağbaba, Gökhan Günaydın ve Umut Akdoğan’ın da bulunduğu çok sayıda parti meclisi üyesi tebligatlarını teslim aldı. Yarkadaş, bu durumun bazı çevrelerde farklı yorumlara neden olduğunu belirtti.
TBMM’deki grup toplantısı iddiası
Yarkadaş ayrıca Kemal Kılıçdaroğlu’nun salı günü TBMM’de CHP Genel Başkanı sıfatıyla grup toplantısında konuşmayı planladığını öne sürdü.
Kılıçdaroğlu’nun kürsüye çıkması halinde parti içindeki mevcut dengelerin ve grup yönetiminin tutumunun yeni tartışmaları beraberinde getirebileceği değerlendiriliyor.
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Kılıçdaroğlu ve Özel hattında dikkat çeken gelişme
CHP’de mahkemenin verdiği mutlak butlan kararının ardından Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel arasında yürütülen temaslara ilişkin yeni kulis bilgileri gündeme geldi. Gazeteci Barış Yarkadaş, tv100 yayınında yaptığı açıklamada CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, İstanbul Milletvekili Engin Altay ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç’un Kılıçdaroğlu ile gerçekleştirdiği görüşmelerin ayrıntılarını paylaştı.
Yarkadaş’ın aktardığı bilgilere göre Özgür Özel, üç milletvekilinden Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşerek kurultayın kısa sürede yapılması yönündeki talebini iletmelerini istedi. Görüşmelerin ardından milletvekillerinin basına açıklama yapmama yönünde karar aldığı belirtildi.
Aynı değerlendirmede, taraflar arasında doğrudan olmasa da iletişim kanallarının açık tutulmaya çalışıldığı ifade edildi.
Sert söylemlerin azaltılması önerildi
Yarkadaş, görüşmeler sırasında hem Kılıçdaroğlu’na hem de Özel’e çevrelerinde bulunan isimlerin kullandığı sert ifadelerin parti içindeki gerilimi artırdığı yönünde mesajlar iletildiğini söyledi.
Milletvekilleri, parti meclisi üyeleri ve il başkanları dahil olmak üzere tüm tarafların tansiyonu düşürecek bir dil kullanmasının gerekli görüldüğünü aktardı.
Kurultay tartışmalarında yeni değerlendirmeler
Yarkadaş, taraflar arasında yürütülen temaslarda bir “soğutma dönemi” ihtiyacının öne çıktığını belirtti. Açıklamasında, CHP içerisindeki gerilimin yüksek seviyede sürdüğünü ve çözüm arayışlarının devam ettiğini ifade etti.
Üç milletvekilinin, taraflar arasında ilk kez bir diyalog zemininin oluşmaya başladığı görüşünde olduğu da aktarıldı. Kulislerde yeni bir heyetin veya farklı bir temas mekanizmasının gündeme gelebileceği konuşuluyor.
Kılıçdaroğlu’nun değerlendirmesi
Yarkadaş’ın açıklamalarına göre Kemal Kılıçdaroğlu, mevcut koşullarda kurultayın gerçekleştirilemeyeceğini dile getirdi. Kılıçdaroğlu’nun, kurultayın önünde hukuki engeller bulunduğunu ve delege yapısında değişiklikler yaşandığını ifade ettiği öne sürüldü.
Yarkadaş, değerlendirmesinde 21 kurultay delegesinin AK Parti’ye geçtiğini, yaklaşık 45 delegenin tutuklu olduğunu ve 5 delegenin de istifa ettiğini söyledi.
Parti meclisi üyelerine tebligat gönderildiği iddiası
Yarkadaş, kurultayın iptali sürecini başlatan isimlerden Levent Çelik’in başvurusu sonrasında parti meclisi üyelerine tebligat gönderildiğini ileri sürdü.
Açıklamasına göre, aralarında Veli Ağbaba, Gökhan Günaydın ve Umut Akdoğan’ın da bulunduğu çok sayıda parti meclisi üyesi tebligatlarını teslim aldı. Yarkadaş, bu durumun bazı çevrelerde farklı yorumlara neden olduğunu belirtti.
TBMM’deki grup toplantısı iddiası
Yarkadaş ayrıca Kemal Kılıçdaroğlu’nun salı günü TBMM’de CHP Genel Başkanı sıfatıyla grup toplantısında konuşmayı planladığını öne sürdü.
Kılıçdaroğlu’nun kürsüye çıkması halinde parti içindeki mevcut dengelerin ve grup yönetiminin tutumunun yeni tartışmaları beraberinde getirebileceği değerlendiriliyor.
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