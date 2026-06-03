Uyuşturucu soruşturmasında testi pozitif çıkan 3 isim gözaltında
Uyuşturucu soruşturmasında testi pozitif çıkan 3 isim gözaltında
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturmasında, daha önce gözaltına alınan bazı şüphelilere ait Adli Tıp Kurumu incelemelerinin sonuçları açıklandı. Soruşturma kapsamında kan ve saç örnekleri alınan oyuncu Onur Tuna, sosyal medya fenomeni Özgür Deniz Cellat ve Zehra Hanzade Gürkanlar'ın test sonuçlarının pozitif çıktığı bildirildi.
Haber Giriş Tarihi: 03.06.2026 19:33
Haber Güncellenme Tarihi: 03.06.2026 19:35
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Soruşturma kapsamında daha önce aralarında Serenay Sarıkaya, Mabel Matiz ve Berkay Şahin'in de bulunduğu kamuoyunun yakından tanıdığı çok sayıda isim hakkında işlem yapılmıştı. Yetkili makamlar tarafından yürütülen incelemeler doğrultusunda şüphelilerden alınan örnekler Adli Tıp Kurumu'na gönderilmişti.
Adli tıp raporlarında dikkat çeken bulgular
Soruşturma dosyasına giren test sonuçlarına göre Onur Tuna'nın incelemelerinde esrar etken maddesi olarak bilinen THC tespit edildi. Özgür Deniz Cellat'a ait testlerde de aynı etken maddenin saptandığı aktarıldı.
Zehra Hanzade Gürkanlar'ın kan ve saç örneklerinde ise kokain metabolitlerinin belirlendiği bildirildi. Adli raporların soruşturma dosyasına eklendiği öğrenildi.
Dört kişinin test sonucu negatif çıktı
Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan incelemelerde Mirgün Sırrı Cabas, Tuğçe Postoğlu, Cansu Tekin ve Berkay Şahin'e ait kan, idrar ve saç testlerinin negatif sonuç verdiği belirtildi.
Soruşturmanın Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürdüğü, dosyaya ilişkin inceleme ve değerlendirmelerin devam ettiği kaydedildi.
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Uyuşturucu soruşturmasında testi pozitif çıkan 3 isim gözaltında
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturmasında, daha önce gözaltına alınan bazı şüphelilere ait Adli Tıp Kurumu incelemelerinin sonuçları açıklandı. Soruşturma kapsamında kan ve saç örnekleri alınan oyuncu Onur Tuna, sosyal medya fenomeni Özgür Deniz Cellat ve Zehra Hanzade Gürkanlar'ın test sonuçlarının pozitif çıktığı bildirildi.
Soruşturma kapsamında daha önce aralarında Serenay Sarıkaya, Mabel Matiz ve Berkay Şahin'in de bulunduğu kamuoyunun yakından tanıdığı çok sayıda isim hakkında işlem yapılmıştı. Yetkili makamlar tarafından yürütülen incelemeler doğrultusunda şüphelilerden alınan örnekler Adli Tıp Kurumu'na gönderilmişti.
Adli tıp raporlarında dikkat çeken bulgular
Soruşturma dosyasına giren test sonuçlarına göre Onur Tuna'nın incelemelerinde esrar etken maddesi olarak bilinen THC tespit edildi. Özgür Deniz Cellat'a ait testlerde de aynı etken maddenin saptandığı aktarıldı.
Zehra Hanzade Gürkanlar'ın kan ve saç örneklerinde ise kokain metabolitlerinin belirlendiği bildirildi. Adli raporların soruşturma dosyasına eklendiği öğrenildi.
Dört kişinin test sonucu negatif çıktı
Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan incelemelerde Mirgün Sırrı Cabas, Tuğçe Postoğlu, Cansu Tekin ve Berkay Şahin'e ait kan, idrar ve saç testlerinin negatif sonuç verdiği belirtildi.
Soruşturmanın Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürdüğü, dosyaya ilişkin inceleme ve değerlendirmelerin devam ettiği kaydedildi.
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