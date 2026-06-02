TBMM Genel Kurulu yeter sayı sağlanamayınca kapandı
TBMM Genel Kurulu yeter sayı sağlanamayınca kapandı
TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı. Genel Kurul’da siyasi partilerin grup başkanvekillerinin gündeme ilişkin değerlendirmelerinin ardından Yeni Yol Partisi’nin ceza ve infaz kanunlarına ilişkin grup önerisi ele alındı. Muhalefetin talebi üzerine yapılan yoklamalarda toplantı yeter sayısının bulunamaması nedeniyle birleşim kapatıldı. Genel Kurul’un yarın saat 14.00’te yeniden toplanması bekleniyor.
Haber Giriş Tarihi: 02.06.2026 22:09
Haber Güncellenme Tarihi: 02.06.2026 22:11
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya, Türkiye’de infaz mevzuatının zaman içinde yapılan düzenlemeler nedeniyle sade ve anlaşılır olmaktan uzaklaştığını söyledi. Kaya, infaz yasasına ilişkin belirsizliklerin giderilmesinin Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin sorumluluğunda olduğunu belirterek, konunun tüm partilerin katılımıyla ele alınmasını istedi.
Muhalefetten yargı sistemi eleştirisi
CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, infaz uygulamaları ve cezaevlerinde yaşandığını öne sürdüğü bazı sorunlara dikkat çekti. Bülbül, temel hak ve özgürlüklerin kullanımına ilişkin eleştirilerde bulunarak yargı reformlarına yönelik değerlendirmelerini paylaştı.
AK Parti’den infaz sistemi açıklaması
AK Parti Uşak Milletvekili Fahrettin Tuğrul ise tutuklu ve hükümlülerin temel haklarını gözeten bir yaklaşımla hareket ettiklerini ifade etti. Tuğrul, mağdur haklarının korunması, kamu düzeninin sürdürülmesi ve suçla mücadelede caydırıcılığın korunmasının öncelikleri arasında yer aldığını söyledi.
Tuğrul, amaçlarının cezasızlık algısına neden olmak olmadığını belirterek, hukukun üstünlüğü ilkesi çerçevesinde suç ve ceza arasındaki dengenin korunmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü kaydetti.
İki yoklamada da çoğunluk sağlanamadı
Konuşmaların ardından Yeni Yol Partisi’nin grup önerisinin oylanmasına geçilmeden önce muhalefetin talebiyle yoklama yapıldı. İlk yoklamada toplantı yeter sayısı sağlanamadı.
TBMM Başkanvekili Celal Adan, verilen aranın ardından gerçekleştirilen ikinci yoklamada da çoğunluğun oluşmadığını açıkladı. Bunun üzerine birleşim kapatılırken, Genel Kurul’un 3 Haziran 2026 günü saat 14.00’te yeniden toplanmasına karar verildi.
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TBMM Genel Kurulu yeter sayı sağlanamayınca kapandı
TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı. Genel Kurul’da siyasi partilerin grup başkanvekillerinin gündeme ilişkin değerlendirmelerinin ardından Yeni Yol Partisi’nin ceza ve infaz kanunlarına ilişkin grup önerisi ele alındı. Muhalefetin talebi üzerine yapılan yoklamalarda toplantı yeter sayısının bulunamaması nedeniyle birleşim kapatıldı. Genel Kurul’un yarın saat 14.00’te yeniden toplanması bekleniyor.
Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya, Türkiye’de infaz mevzuatının zaman içinde yapılan düzenlemeler nedeniyle sade ve anlaşılır olmaktan uzaklaştığını söyledi. Kaya, infaz yasasına ilişkin belirsizliklerin giderilmesinin Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin sorumluluğunda olduğunu belirterek, konunun tüm partilerin katılımıyla ele alınmasını istedi.
Muhalefetten yargı sistemi eleştirisi
CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, infaz uygulamaları ve cezaevlerinde yaşandığını öne sürdüğü bazı sorunlara dikkat çekti. Bülbül, temel hak ve özgürlüklerin kullanımına ilişkin eleştirilerde bulunarak yargı reformlarına yönelik değerlendirmelerini paylaştı.
AK Parti’den infaz sistemi açıklaması
AK Parti Uşak Milletvekili Fahrettin Tuğrul ise tutuklu ve hükümlülerin temel haklarını gözeten bir yaklaşımla hareket ettiklerini ifade etti. Tuğrul, mağdur haklarının korunması, kamu düzeninin sürdürülmesi ve suçla mücadelede caydırıcılığın korunmasının öncelikleri arasında yer aldığını söyledi.
Tuğrul, amaçlarının cezasızlık algısına neden olmak olmadığını belirterek, hukukun üstünlüğü ilkesi çerçevesinde suç ve ceza arasındaki dengenin korunmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü kaydetti.
İki yoklamada da çoğunluk sağlanamadı
Konuşmaların ardından Yeni Yol Partisi’nin grup önerisinin oylanmasına geçilmeden önce muhalefetin talebiyle yoklama yapıldı. İlk yoklamada toplantı yeter sayısı sağlanamadı.
TBMM Başkanvekili Celal Adan, verilen aranın ardından gerçekleştirilen ikinci yoklamada da çoğunluğun oluşmadığını açıkladı. Bunun üzerine birleşim kapatılırken, Genel Kurul’un 3 Haziran 2026 günü saat 14.00’te yeniden toplanmasına karar verildi.
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