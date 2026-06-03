Kılıçdaroğlu kurultaya yeşil ışık yaktı, bir şart öne çıktı
Kılıçdaroğlu kurultaya yeşil ışık yaktı, bir şart öne çıktı
CHP'de kurultay tartışmaları sürerken CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, kurultaya karşı olmadığını belirterek sürece ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kılıçdaroğlu, kurultayın yapılacağını ifade ederken parti içindeki tartışmalar ve yargı sürecine ilişkin değerlendirmelerinin de gündemdeki yerini koruduğu görüldü. Açıklamaları, kurultay takviminin nasıl şekilleneceğine yönelik tartışmaların sürdüğü bir dönemde geldi.
Haber Giriş Tarihi: 03.06.2026 19:28
Haber Güncellenme Tarihi: 03.06.2026 19:30
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kurultay yapılmasına karşı olmadığını belirterek, “Ben de kurultay istiyorum. Kurultay yapılmayacak demiyorum ki” ifadelerini kullandı. Kurultayın gerçekleştirileceğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, bu konuda herhangi bir itirazının bulunmadığını dile getirdi.
Tedbir kararı vurgusu yaptı
Kurultay çağrıları kapsamında gündeme gelen imza sayısına da değinen Kılıçdaroğlu, “İmza sayısı bırakın 900'ü, 1300 de olabilir ama tedbir kararı varken kurultayı nasıl toplayacaksınız?” dedi. Açıklamasında mevcut hukuki sürece dikkat çekti.
Parti içindeki tartışmalara değindi
Kılıçdaroğlu, kurultay öncesinde parti içindeki bazı sorunların giderilmesi gerektiğini savundu. “Kurultaya gideceğim ama parti kirlilikten arınmadan, hırsızlar partiden temizlenmeden kurultaya gidilmesi doğru mu?” ifadelerini kullandı.
Toplumun bu tür süreçlere ilk aşamada tepki gösterebileceğini belirten Kılıçdaroğlu, “Ama onlar bunu yapıyor diye biz arınmaktan vaz mı geçeceğiz?” değerlendirmesinde bulundu.
Temizlik ve arınma mesajı verdi
Açıklamalarının devamında parti içinde etik ve disiplin konularına vurgu yapan Kılıçdaroğlu, “Temiz olmayan, kirli insanları partide mi tutalım?” ifadelerini kullandı. Söz konusu açıklamalar, CHP'de kurultay sürecine ilişkin tartışmaların devam ettiği bir dönemde dikkat çekti.
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Kılıçdaroğlu kurultaya yeşil ışık yaktı, bir şart öne çıktı
CHP'de kurultay tartışmaları sürerken CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, kurultaya karşı olmadığını belirterek sürece ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kılıçdaroğlu, kurultayın yapılacağını ifade ederken parti içindeki tartışmalar ve yargı sürecine ilişkin değerlendirmelerinin de gündemdeki yerini koruduğu görüldü. Açıklamaları, kurultay takviminin nasıl şekilleneceğine yönelik tartışmaların sürdüğü bir dönemde geldi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kurultay yapılmasına karşı olmadığını belirterek, “Ben de kurultay istiyorum. Kurultay yapılmayacak demiyorum ki” ifadelerini kullandı. Kurultayın gerçekleştirileceğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, bu konuda herhangi bir itirazının bulunmadığını dile getirdi.
Tedbir kararı vurgusu yaptı
Kurultay çağrıları kapsamında gündeme gelen imza sayısına da değinen Kılıçdaroğlu, “İmza sayısı bırakın 900'ü, 1300 de olabilir ama tedbir kararı varken kurultayı nasıl toplayacaksınız?” dedi. Açıklamasında mevcut hukuki sürece dikkat çekti.
Parti içindeki tartışmalara değindi
Kılıçdaroğlu, kurultay öncesinde parti içindeki bazı sorunların giderilmesi gerektiğini savundu. “Kurultaya gideceğim ama parti kirlilikten arınmadan, hırsızlar partiden temizlenmeden kurultaya gidilmesi doğru mu?” ifadelerini kullandı.
Toplumun bu tür süreçlere ilk aşamada tepki gösterebileceğini belirten Kılıçdaroğlu, “Ama onlar bunu yapıyor diye biz arınmaktan vaz mı geçeceğiz?” değerlendirmesinde bulundu.
Temizlik ve arınma mesajı verdi
Açıklamalarının devamında parti içinde etik ve disiplin konularına vurgu yapan Kılıçdaroğlu, “Temiz olmayan, kirli insanları partide mi tutalım?” ifadelerini kullandı. Söz konusu açıklamalar, CHP'de kurultay sürecine ilişkin tartışmaların devam ettiği bir dönemde dikkat çekti.
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