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Milli Eğitim Akademisi Giriş Sınavı ertelendi

Milli Eğitim Akademisi Giriş Sınavı NATO Zirvesi nedeniyle 26 Temmuz'a ertelendi.

Haber Giriş Tarihi: 03.06.2026 09:34
Haber Güncellenme Tarihi: 03.06.2026 09:35
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Milli Eğitim Akademisi Giriş Sınavı ertelendi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 2026 Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (2026-MEB AGS) kapsamındaki Akademi Giriş Sınavı (AGS) ile Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) oturumlarının NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi dolayısıyla 26 Temmuz'da yapılacağını bildirdi.

Ersoy, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"12 Temmuz'da yapılması planlanan 2026-MEB AGS'nin AGS ve ÖABT oturumları Ankara'da icra edilecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi sebebiyle 26 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilecektir. Adaylarımızın bilgisine sunar, başarılar dilerim."

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