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Trump'ın Ankara'daki NATO Zirvesi kararı netleşti

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi'nde yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne bizzat katılacağını duyurdu. Rubio, zirvenin NATO'nun geleceğine ilişkin önemli başlıkların ele alınacağı kritik bir toplantı olacağını belirtti.

Haber Giriş Tarihi: 03.06.2026 22:31
Haber Güncellenme Tarihi: 03.06.2026 22:33
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Trump'ın Ankara'daki NATO Zirvesi kararı netleşti

Dışişleri Bakanlığı'nın 2027 mali yılı bütçe talebi ve uluslararası gelişmeler hakkında Temsilciler Meclisi üyelerinin sorularını yanıtlayan Rubio, NATO gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Rubio, “Başkan, bir sonraki NATO Devlet Başkanları Toplantısı'na bizzat katılacak” ifadelerini kullanarak Trump'ın Ankara'daki zirvede yer alacağını teyit etti.

NATO tarihinin en önemli toplantılarından biri vurgusu

Ankara'da gerçekleştirilecek toplantıya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Rubio, söz konusu zirvenin “muhtemelen NATO tarihinin en önemli toplantısı” olabileceğini söyledi.

ABD'li Bakan, ittifak bünyesinde açıklığa kavuşturulması ve düzeltilmesi gereken bazı konular bulunduğunu ifade ederek, bu başlıkların Ankara'daki görüşmelerde ele alınacağını belirtti.

İttifakta değişim gündemi masada olacak

ABD'nin NATO üyeliğine bağlılığını sürdürdüğünü vurgulayan Rubio, ittifakın bazı alanlarda önemli değişikliklere ihtiyaç duyduğunu kaydetti.

Rubio'ya göre söz konusu değişiklikler, 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek zirvede liderler tarafından kapsamlı şekilde değerlendirilecek.

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