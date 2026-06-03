Netanyahu Trump ile görüşmelerine ilişkin ne söyledi?
Netanyahu Trump ile görüşmelerine ilişkin ne söyledi?
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, CNBC'ye verdiği röportajda ABD Başkanı Donald Trump ile ilişkilerine dair değerlendirmelerde bulundu. Trump'ın son görüşmelerde kendisine sert ifadeler kullandığı yönündeki iddialara doğrudan yanıt vermeyen Netanyahu, iki lider arasında zaman zaman taktiksel görüş ayrılıkları yaşandığını ancak ilişkilerin güçlü şekilde devam ettiğini söyledi.
Haber Giriş Tarihi: 03.06.2026 20:37
Haber Güncellenme Tarihi: 03.06.2026 20:39
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Netanyahu, Trump'ın kendisine yönelik sert ifadeler kullandığı iddialarına ilişkin sorular karşısında ayrıntıya girmeyeceğini belirtti. İsrail Başbakanı, iki ülke lideri arasında zaman zaman görüş farklılıkları yaşanmasının doğal olduğunu ifade etti.
Taktiksel anlaşmazlıklar vurgusu
Trump ile Lübnan konusunda yaşanan görüş ayrılıklarının abartıldığını savunan Netanyahu, "Bazen, en iyi ailelerde olduğu gibi, bu tür taktiksel anlaşmazlıklar yaşıyoruz. Ancak her zaman bunları çözmenin bir yolunu buluyoruz ve bunu çok iyi dostlar olarak yapıyoruz." ifadelerini kullandı.
Netanyahu, ABD Başkanı ile genel çerçevede aynı görüşleri paylaştıklarını belirterek iki günde bir görüştüklerini söyledi. İsrail Başbakanı ayrıca, devam eden savaşın nasıl sona ereceğine ilişkin kesin bir kararın henüz alınmadığını dile getirdi.
İran konusunda açıklamalar yaptı
ABD ile İran arasında gerçek anlamda bir ateşkes olup olmadığına ilişkin soruya yanıt veren Netanyahu, İran'ın Trump'ın askeri seçeneği masada tuttuğunu bildiğini savundu.
Netanyahu, İran konusunda "taktiksel bir oyun" oynandığını öne sürerek, gerektiği takdirde askeri operasyon seçeneğinin gündemde olduğunu ifade etti. İsrail'in hazır olduğunu belirten Netanyahu, ABD güçlerinin de hazırlıklı olduğunu söyledi.
Avrupa ülkelerine eleştiri yöneltti
İran ve bölgedeki müttefiklerine karşı yürütülen mücadelenin yalnızca İsrail'i değil Batı ülkelerini de ilgilendirdiğini savunan Netanyahu, Avrupa yönetimlerine yönelik eleştirilerde bulundu.
Netanyahu, bazı Avrupa liderlerinin ülkelerindeki radikal İslamcı gruplar karşısındaki tutumlarını eleştirerek bunun kabul edilemez olduğunu söyledi. Açıklamalar, İsrail'in İran politikası ve Batı ile ilişkilerine dair tartışmaların sürdüğü dönemde geldi.
Trump için dikkat çeken ifadeler kullandı
ABD Başkanı Trump'ı "İsrail'in en büyük dostu" olarak nitelendiren Netanyahu, Trump yönetiminin İsrail lehine attığı adımları hatırlattı. Hürmüz Boğazı çevresindeki İran limanlarına yönelik uygulanan ablukanın etkili olduğunu savundu.
Netanyahu ayrıca İran'daki siyasi sistemin geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulunarak ülkede zamanla rejim değişikliği yaşanacağına inandığını söyledi. İran halkına destek verilmesi gerektiğini ifade eden Netanyahu, bunun zamanlamasına ilişkin kesin bir değerlendirme yapmadı.
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Netanyahu Trump ile görüşmelerine ilişkin ne söyledi?
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, CNBC'ye verdiği röportajda ABD Başkanı Donald Trump ile ilişkilerine dair değerlendirmelerde bulundu. Trump'ın son görüşmelerde kendisine sert ifadeler kullandığı yönündeki iddialara doğrudan yanıt vermeyen Netanyahu, iki lider arasında zaman zaman taktiksel görüş ayrılıkları yaşandığını ancak ilişkilerin güçlü şekilde devam ettiğini söyledi.
Netanyahu, Trump'ın kendisine yönelik sert ifadeler kullandığı iddialarına ilişkin sorular karşısında ayrıntıya girmeyeceğini belirtti. İsrail Başbakanı, iki ülke lideri arasında zaman zaman görüş farklılıkları yaşanmasının doğal olduğunu ifade etti.
Taktiksel anlaşmazlıklar vurgusu
Trump ile Lübnan konusunda yaşanan görüş ayrılıklarının abartıldığını savunan Netanyahu, "Bazen, en iyi ailelerde olduğu gibi, bu tür taktiksel anlaşmazlıklar yaşıyoruz. Ancak her zaman bunları çözmenin bir yolunu buluyoruz ve bunu çok iyi dostlar olarak yapıyoruz." ifadelerini kullandı.
Netanyahu, ABD Başkanı ile genel çerçevede aynı görüşleri paylaştıklarını belirterek iki günde bir görüştüklerini söyledi. İsrail Başbakanı ayrıca, devam eden savaşın nasıl sona ereceğine ilişkin kesin bir kararın henüz alınmadığını dile getirdi.
İran konusunda açıklamalar yaptı
ABD ile İran arasında gerçek anlamda bir ateşkes olup olmadığına ilişkin soruya yanıt veren Netanyahu, İran'ın Trump'ın askeri seçeneği masada tuttuğunu bildiğini savundu.
Netanyahu, İran konusunda "taktiksel bir oyun" oynandığını öne sürerek, gerektiği takdirde askeri operasyon seçeneğinin gündemde olduğunu ifade etti. İsrail'in hazır olduğunu belirten Netanyahu, ABD güçlerinin de hazırlıklı olduğunu söyledi.
Avrupa ülkelerine eleştiri yöneltti
İran ve bölgedeki müttefiklerine karşı yürütülen mücadelenin yalnızca İsrail'i değil Batı ülkelerini de ilgilendirdiğini savunan Netanyahu, Avrupa yönetimlerine yönelik eleştirilerde bulundu.
Netanyahu, bazı Avrupa liderlerinin ülkelerindeki radikal İslamcı gruplar karşısındaki tutumlarını eleştirerek bunun kabul edilemez olduğunu söyledi. Açıklamalar, İsrail'in İran politikası ve Batı ile ilişkilerine dair tartışmaların sürdüğü dönemde geldi.
Trump için dikkat çeken ifadeler kullandı
ABD Başkanı Trump'ı "İsrail'in en büyük dostu" olarak nitelendiren Netanyahu, Trump yönetiminin İsrail lehine attığı adımları hatırlattı. Hürmüz Boğazı çevresindeki İran limanlarına yönelik uygulanan ablukanın etkili olduğunu savundu.
Netanyahu ayrıca İran'daki siyasi sistemin geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulunarak ülkede zamanla rejim değişikliği yaşanacağına inandığını söyledi. İran halkına destek verilmesi gerektiğini ifade eden Netanyahu, bunun zamanlamasına ilişkin kesin bir değerlendirme yapmadı.
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