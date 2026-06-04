Dışişleri'nden İsrail'in yerleşim kararına tepki

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da yeni yasa dışı yerleşim birimlerinin inşasını onaylama kararını kınadı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, kararın mevcut uluslararası girişimlere zarar verdiği belirtilirken, iki devletli çözüm perspektifinin geleceği açısından endişe verici olduğu ifade edildi.
Haber Giriş Tarihi: 04.06.2026 18:49
Haber Güncellenme Tarihi: 04.06.2026 18:57
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Dışişleri Bakanlığı'nın yazılı açıklamasında, İsrail hükümetinin Batı Şeria'daki faaliyetlerini genişletmeye devam ettiği kaydedildi. Açıklamada, yerleşim faaliyetlerinin artırılması ve yerleşimci şiddetinin teşvik edilmesinin uluslararası toplumun barış çabalarıyla çeliştiği vurgulandı.
Bakanlık, Netanyahu hükümetinin uygulamalarının iki devletli çözümün temellerini hedef aldığını belirterek, işgal altındaki topraklarda yürütülen faaliyetlerin bölgedeki mevcut sorunları derinleştirdiğine dikkat çekti.
Bölgesel gerilim uyarısı
Açıklamada, İsrail'in bölgedeki eylemlerinin tehlikeli boyutlara ulaştığı ifade edildi. Bu adımların durdurulmasının önemine işaret edilirken, işgal ve ilhak politikalarının sahadaki kırılganlığı artırabileceği kaydedildi.
Dışişleri Bakanlığı, söz konusu politikaların bölgesel gerilimin daha da yükselmesine neden olabileceği uyarısında bulundu. Konunun uluslararası diplomasi gündeminde yer almaya devam etmesi bekleniyor.
Uluslararası topluma çağrı
Bakanlık, Filistin halkının meşru haklarının korunmasının uluslararası toplumun ortak sorumluluğu olduğunu belirtti. Açıklamada, hak ihlallerinin önlenmesi amacıyla küresel aktörlerin hukuki ve ahlaki sorumluluklarını yerine getirmesi çağrısında bulunuldu.
Türkiye'nin açıklaması, İsrail'in Batı Şeria'daki yerleşim politikalarına yönelik uluslararası tartışmaların sürdüğü bir dönemde geldi.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Dışişleri'nden İsrail'in yerleşim kararına tepki
Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da yeni yasa dışı yerleşim birimlerinin inşasını onaylama kararını kınadı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, kararın mevcut uluslararası girişimlere zarar verdiği belirtilirken, iki devletli çözüm perspektifinin geleceği açısından endişe verici olduğu ifade edildi.
Dışişleri Bakanlığı'nın yazılı açıklamasında, İsrail hükümetinin Batı Şeria'daki faaliyetlerini genişletmeye devam ettiği kaydedildi. Açıklamada, yerleşim faaliyetlerinin artırılması ve yerleşimci şiddetinin teşvik edilmesinin uluslararası toplumun barış çabalarıyla çeliştiği vurgulandı.
Bakanlık, Netanyahu hükümetinin uygulamalarının iki devletli çözümün temellerini hedef aldığını belirterek, işgal altındaki topraklarda yürütülen faaliyetlerin bölgedeki mevcut sorunları derinleştirdiğine dikkat çekti.
Bölgesel gerilim uyarısı
Açıklamada, İsrail'in bölgedeki eylemlerinin tehlikeli boyutlara ulaştığı ifade edildi. Bu adımların durdurulmasının önemine işaret edilirken, işgal ve ilhak politikalarının sahadaki kırılganlığı artırabileceği kaydedildi.
Dışişleri Bakanlığı, söz konusu politikaların bölgesel gerilimin daha da yükselmesine neden olabileceği uyarısında bulundu. Konunun uluslararası diplomasi gündeminde yer almaya devam etmesi bekleniyor.
Uluslararası topluma çağrı
Bakanlık, Filistin halkının meşru haklarının korunmasının uluslararası toplumun ortak sorumluluğu olduğunu belirtti. Açıklamada, hak ihlallerinin önlenmesi amacıyla küresel aktörlerin hukuki ve ahlaki sorumluluklarını yerine getirmesi çağrısında bulunuldu.
Türkiye'nin açıklaması, İsrail'in Batı Şeria'daki yerleşim politikalarına yönelik uluslararası tartışmaların sürdüğü bir dönemde geldi.
Çok Okunanlar