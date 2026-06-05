Son dakika haberine göre; Ankara-İzmir seferini yapmaya hazırlanan bir uçakta kalkış öncesi yolculardan birine ait olduğu tespit edilen taşınabilir şarj cihazı (powerbank) duman çıkarmaya başladı. Olay nedeniyle uçak taksi yolu üzerinde dururken yolcular uçaktan tahliye edildi.
Haber Giriş Tarihi: 05.06.2026 13:08
Haber Güncellenme Tarihi: 05.06.2026 13:10
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Ankara Esenboğa Havalimanı’nda İzmir seferi için hazırlanan yolcu uçağında kalkış öncesi bir yolcuya ait taşınabilir şarj cihazının duman çıkarması paniğe neden oldu. Olay sonrası uçak taksi yolunda durduruldu, yolcular tahliye edildi.
Edinilen bilgiye göre uçak, yolcu alımını tamamlayarak kalkış için pist başına ilerlediği sırada bir yolcuya ait powerbank’ten duman yükseldi. Bunun üzerine pilot, hava trafik kontrol kulesiyle irtibata geçerek durumu bildirdi ve uçağı durdurdu.
Kısa sürede yapılan müdahalenin ardından uçakta bulunan yolcular güvenli şekilde tahliye edilirken, olayda yaralanan olmadığı öğrenildi.
Öte yandan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün (SHGM), uçuş güvenliğini riske sokan taşınabilir şarj cihazlarının uçuş sırasında kullanımına ilişkin daha önce çeşitli güvenlik uyarıları ve kısıtlamalar getirdiği biliniyor.
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Ankara-İzmir uçağı tahliye edildi! Kalkış hazırlığında şarj cihazı patladı
Son dakika haberine göre; Ankara-İzmir seferini yapmaya hazırlanan bir uçakta kalkış öncesi yolculardan birine ait olduğu tespit edilen taşınabilir şarj cihazı (powerbank) duman çıkarmaya başladı. Olay nedeniyle uçak taksi yolu üzerinde dururken yolcular uçaktan tahliye edildi.
Ankara Esenboğa Havalimanı’nda İzmir seferi için hazırlanan yolcu uçağında kalkış öncesi bir yolcuya ait taşınabilir şarj cihazının duman çıkarması paniğe neden oldu. Olay sonrası uçak taksi yolunda durduruldu, yolcular tahliye edildi.
Edinilen bilgiye göre uçak, yolcu alımını tamamlayarak kalkış için pist başına ilerlediği sırada bir yolcuya ait powerbank’ten duman yükseldi. Bunun üzerine pilot, hava trafik kontrol kulesiyle irtibata geçerek durumu bildirdi ve uçağı durdurdu.
Kısa sürede yapılan müdahalenin ardından uçakta bulunan yolcular güvenli şekilde tahliye edilirken, olayda yaralanan olmadığı öğrenildi.
Öte yandan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün (SHGM), uçuş güvenliğini riske sokan taşınabilir şarj cihazlarının uçuş sırasında kullanımına ilişkin daha önce çeşitli güvenlik uyarıları ve kısıtlamalar getirdiği biliniyor.
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