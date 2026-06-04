Kırım'da lojistik alarmı: Dron saldırıları sonrası yakıt ve gıda endişesi
Kırım'da lojistik alarmı: Dron saldırıları sonrası yakıt ve gıda endişesi
Kırım'a ulaşımı sağlayan kara ve demiryolu hatları son günlerde yoğun saldırılarla karşı karşıya kaldı. Rusya'nın atadığı yerel yetkililerin açıklamalarına göre, Azovske-Kerç hattında çalışan bir banliyö treni Ukrayna dronuyla vuruldu. Saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Haber Giriş Tarihi: 04.06.2026 18:34
Haber Güncellenme Tarihi: 04.06.2026 18:40
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Kırım'ın merkezi Simferopol'de düzenlenen başka bir saldırıda ise 3 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Sivastopol'da hava savunma sistemlerinin çok sayıda dronu etkisiz hale getirdiği açıklandı.
Otobüs saldırısında 8 kişi öldü
Rusya'nın kontrolündeki Donetsk bölgesinde Moskova-Simferopol seferini yapan bir yolcu otobüsü de dron saldırısının hedefi oldu. Rusya'nın atadığı Donetsk yöneticisi Denis Puşilin, saldırıda 8 kişinin hayatını kaybettiğini, 11 kişinin yaralandığını duyurdu.
Kırım'a uzanan kara koridorunda aksama
Ukrayna dronlarının, Rostov bölgesini Kırım'a bağlayan R-280 "Novorossiya" otoyolundaki trafiği de etkilediği belirtildi. Bölgede gıda taşıyan bir kamyonun mayına çarptığına ilişkin görüntüler sosyal medyada gündem oldu.
Saldırılar nedeniyle yük taşımacılığı ve yakıt sevkiyatında aksaklıklar yaşandığı, lojistik ağ üzerindeki baskının arttığı ifade edildi.
Yakıt krizi derinleşiyor
Saldırıların ardından Kırım'da akaryakıt sıkıntısı yaşanmaya başladı. Bazı benzin istasyonlarında uzun araç kuyrukları oluşurken, sürücülerin yakıt alımında kısıtlamalarla karşılaştığı bildirildi.
Bölgenin en büyük akaryakıt dağıtım şirketlerinden biri olan TES'in benzin kuponu dağıtımını yeniden durdurduğu, AI-92 benzinde araç başına 20 litre sınırı getirildiği ve bidonlara yakıt satışının yasaklandığı aktarıldı.
Yerel yetkililer, yakıt tedarikindeki sorunların kısa vadede tamamen çözülemeyebileceğini belirtiyor.
Gıda tedariki konusunda endişe
Kırım'a uzanan kara koridorunda yaşanan güvenlik sorunları, gıda ve temel ihtiyaç ürünlerinin taşınmasını da etkiliyor. Bölgedeki bazı güzergahlarda güvenlik gerekçesiyle trafik kısıtlamaları uygulanırken, geçişlerin operasyonel duruma göre değişebildiği ifade ediliyor.
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Kırım'da lojistik alarmı: Dron saldırıları sonrası yakıt ve gıda endişesi
Kırım'a ulaşımı sağlayan kara ve demiryolu hatları son günlerde yoğun saldırılarla karşı karşıya kaldı. Rusya'nın atadığı yerel yetkililerin açıklamalarına göre, Azovske-Kerç hattında çalışan bir banliyö treni Ukrayna dronuyla vuruldu. Saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Kırım'ın merkezi Simferopol'de düzenlenen başka bir saldırıda ise 3 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Sivastopol'da hava savunma sistemlerinin çok sayıda dronu etkisiz hale getirdiği açıklandı.
Otobüs saldırısında 8 kişi öldü
Rusya'nın kontrolündeki Donetsk bölgesinde Moskova-Simferopol seferini yapan bir yolcu otobüsü de dron saldırısının hedefi oldu. Rusya'nın atadığı Donetsk yöneticisi Denis Puşilin, saldırıda 8 kişinin hayatını kaybettiğini, 11 kişinin yaralandığını duyurdu.
Kırım'a uzanan kara koridorunda aksama
Ukrayna dronlarının, Rostov bölgesini Kırım'a bağlayan R-280 "Novorossiya" otoyolundaki trafiği de etkilediği belirtildi. Bölgede gıda taşıyan bir kamyonun mayına çarptığına ilişkin görüntüler sosyal medyada gündem oldu.
Saldırılar nedeniyle yük taşımacılığı ve yakıt sevkiyatında aksaklıklar yaşandığı, lojistik ağ üzerindeki baskının arttığı ifade edildi.
Yakıt krizi derinleşiyor
Saldırıların ardından Kırım'da akaryakıt sıkıntısı yaşanmaya başladı. Bazı benzin istasyonlarında uzun araç kuyrukları oluşurken, sürücülerin yakıt alımında kısıtlamalarla karşılaştığı bildirildi.
Bölgenin en büyük akaryakıt dağıtım şirketlerinden biri olan TES'in benzin kuponu dağıtımını yeniden durdurduğu, AI-92 benzinde araç başına 20 litre sınırı getirildiği ve bidonlara yakıt satışının yasaklandığı aktarıldı.
Yerel yetkililer, yakıt tedarikindeki sorunların kısa vadede tamamen çözülemeyebileceğini belirtiyor.
Gıda tedariki konusunda endişe
Kırım'a uzanan kara koridorunda yaşanan güvenlik sorunları, gıda ve temel ihtiyaç ürünlerinin taşınmasını da etkiliyor. Bölgedeki bazı güzergahlarda güvenlik gerekçesiyle trafik kısıtlamaları uygulanırken, geçişlerin operasyonel duruma göre değişebildiği ifade ediliyor.
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