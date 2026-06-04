Erdoğan’dan Nijer’e destek vurgusu hangi başlıklarda toplandı?
Erdoğan’dan Nijer’e destek vurgusu hangi başlıklarda toplandı?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Nijer Cumhurbaşkanı Abdourahamane Tiani ile bir araya geldi. İkili ve heyetler arası görüşmelerin ardından düzenlenen anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısında iki ülke arasındaki işbirliği alanları ele alındı. Görüşmelerde yatırım, güvenlik, eğitim, kültür ve altyapı başlıkları öne çıkarken, tarafların mevcut işbirliğini geliştirme yönündeki mesajları dikkat çekti.
Haber Giriş Tarihi: 04.06.2026 18:12
Haber Güncellenme Tarihi: 04.06.2026 18:19
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmelerin hayırlı sonuçlar doğurmasını temenni ederek Nijer’in Cumhurbaşkanı Tiani liderliğinde yeni bir atılım süreci içerisinde olduğunu gördüklerini ifade etti. Türkiye’nin Afrika ülkeleriyle ilişkilerini eşit ortaklık, karşılıklı saygı ve kazan-kazan ilkeleri temelinde geliştirmeyi sürdürdüğünü belirten Erdoğan, Nijer’in kalkınma mücadelesine destek vermeye devam edeceklerini söyledi.
Erdoğan, görüşmelerde Nijer’deki yatırım fırsatlarının da değerlendirildiğini kaydetti. Önümüzdeki dönemde ekonomik ve ticari ilişkilerde atılacak adımların iki ülke arasındaki işbirliğinin kapsamını genişletmesi bekleniyor.
TİKA projeleri gündeme geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı’nın (TİKA) Nijer’de yürüttüğü Dostluk Hastanesi ve Dostluk Okulu projelerine değindi. TİKA’nın ülkenin altyapısının güçlendirilmesine yönelik çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Erdoğan, kalkınma odaklı projelerin devam edeceğini ifade etti.
Görüşmeler kapsamında eğitim, kültür ve ulaşım alanlarındaki işbirliği imkanları da ele alındı.
Güvenlik alanındaki işbirliği mesajı
Erdoğan, Nijer güvenlik güçlerinin terörle mücadelede yürüttüğü çalışmaları takdirle takip ettiklerini söyledi. Türkiye’nin bu alandaki tecrübelerini Nijer ile paylaşmaya hazır olduğunu dile getiren Erdoğan, güvenlik işbirliğinin iki ülke ilişkilerinin önemli başlıklarından biri olduğunu vurguladı.
Tiani’den Türkiye’ye teşekkür
Nijer Cumhurbaşkanı Abdourahamane Tiani, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gösterilen misafirperverlik için teşekkür etti. Türkiye ile Nijer arasındaki ilişkilerin geçmiş yıllarda imzalanan anlaşmalarla güçlendiğini belirten Tiani, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Nijer’e özel önem verdiğini söyledi.
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Erdoğan’dan Nijer’e destek vurgusu hangi başlıklarda toplandı?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Nijer Cumhurbaşkanı Abdourahamane Tiani ile bir araya geldi. İkili ve heyetler arası görüşmelerin ardından düzenlenen anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısında iki ülke arasındaki işbirliği alanları ele alındı. Görüşmelerde yatırım, güvenlik, eğitim, kültür ve altyapı başlıkları öne çıkarken, tarafların mevcut işbirliğini geliştirme yönündeki mesajları dikkat çekti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmelerin hayırlı sonuçlar doğurmasını temenni ederek Nijer’in Cumhurbaşkanı Tiani liderliğinde yeni bir atılım süreci içerisinde olduğunu gördüklerini ifade etti. Türkiye’nin Afrika ülkeleriyle ilişkilerini eşit ortaklık, karşılıklı saygı ve kazan-kazan ilkeleri temelinde geliştirmeyi sürdürdüğünü belirten Erdoğan, Nijer’in kalkınma mücadelesine destek vermeye devam edeceklerini söyledi.
Erdoğan, görüşmelerde Nijer’deki yatırım fırsatlarının da değerlendirildiğini kaydetti. Önümüzdeki dönemde ekonomik ve ticari ilişkilerde atılacak adımların iki ülke arasındaki işbirliğinin kapsamını genişletmesi bekleniyor.
TİKA projeleri gündeme geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı’nın (TİKA) Nijer’de yürüttüğü Dostluk Hastanesi ve Dostluk Okulu projelerine değindi. TİKA’nın ülkenin altyapısının güçlendirilmesine yönelik çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Erdoğan, kalkınma odaklı projelerin devam edeceğini ifade etti.
Görüşmeler kapsamında eğitim, kültür ve ulaşım alanlarındaki işbirliği imkanları da ele alındı.
Güvenlik alanındaki işbirliği mesajı
Erdoğan, Nijer güvenlik güçlerinin terörle mücadelede yürüttüğü çalışmaları takdirle takip ettiklerini söyledi. Türkiye’nin bu alandaki tecrübelerini Nijer ile paylaşmaya hazır olduğunu dile getiren Erdoğan, güvenlik işbirliğinin iki ülke ilişkilerinin önemli başlıklarından biri olduğunu vurguladı.
Tiani’den Türkiye’ye teşekkür
Nijer Cumhurbaşkanı Abdourahamane Tiani, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gösterilen misafirperverlik için teşekkür etti. Türkiye ile Nijer arasındaki ilişkilerin geçmiş yıllarda imzalanan anlaşmalarla güçlendiğini belirten Tiani, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Nijer’e özel önem verdiğini söyledi.
Tiani, açıklamasında Türkiye’nin ülkesine verdiği desteğe değinerek, “Türkiye istikrara kavuşmamızı sağladı” ifadelerini kullandı.
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