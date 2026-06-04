Koç Holding’in 100. yılında Bahçeli ve Özel ne konuştu?
Koç Holding’in 100. yılında Bahçeli ve Özel ne konuştu?
Koç Holding’in 100. kuruluş yılı dolayısıyla Ankara’daki ATO Congresium’da düzenlenen etkinlikte siyaset, iş dünyası ve bürokrasiden çok sayıda isim bir araya geldi. Törende Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel’in gerçekleştirdiği kısa görüşme kameralara yansıdı. Etkinlikte yaşanan temas, siyasi kulislerde ve kamuoyunda da ilgiyle takip edildi.
Haber Giriş Tarihi: 04.06.2026 22:09
Haber Güncellenme Tarihi: 04.06.2026 22:18
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Koç Holding’in 100. yılı nedeniyle düzenlenen programa Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve TBMM Başkanvekili Celal Adan’ın da aralarında bulunduğu çok sayıda isim katıldı.
Etkinlik, iş dünyası temsilcileri ile siyasi parti liderlerini aynı platformda bir araya getiren organizasyonlardan biri olarak öne çıktı.
Bahçeli ve Özel tokalaştı
Program sırasında Özgür Özel’in Devlet Bahçeli’nin bulunduğu bölüme gitmesiyle iki liderin tokalaştığı görüldü. İkilinin bir süre ayaküstü sohbet ettiği anlar çevrede bulunan katılımcılar tarafından görüntülendi.
Görüşmenin içeriğine ilişkin herhangi bir açıklama yapılmazken, temasın kısa süreli olduğu gözlendi.
Bayramlaşma görüşmesinin ardından ilk temas
Devlet Bahçeli ve Özgür Özel, Kurban Bayramı dolayısıyla daha önce telefon görüşmesi gerçekleştirerek bayramlaşmıştı. Ankara’daki etkinlikte gerçekleşen buluşma, iki liderin son dönemdeki temaslarından biri olarak kayıtlara geçti.
Etkinlikte kaydedilen görüntüler kısa sürede sosyal medya platformlarında paylaşılırken, görüşme kamuoyunda da gündem oldu.
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Koç Holding’in 100. yılında Bahçeli ve Özel ne konuştu?
Koç Holding’in 100. kuruluş yılı dolayısıyla Ankara’daki ATO Congresium’da düzenlenen etkinlikte siyaset, iş dünyası ve bürokrasiden çok sayıda isim bir araya geldi. Törende Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel’in gerçekleştirdiği kısa görüşme kameralara yansıdı. Etkinlikte yaşanan temas, siyasi kulislerde ve kamuoyunda da ilgiyle takip edildi.
Koç Holding’in 100. yılı nedeniyle düzenlenen programa Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve TBMM Başkanvekili Celal Adan’ın da aralarında bulunduğu çok sayıda isim katıldı.
Etkinlik, iş dünyası temsilcileri ile siyasi parti liderlerini aynı platformda bir araya getiren organizasyonlardan biri olarak öne çıktı.
Bahçeli ve Özel tokalaştı
Program sırasında Özgür Özel’in Devlet Bahçeli’nin bulunduğu bölüme gitmesiyle iki liderin tokalaştığı görüldü. İkilinin bir süre ayaküstü sohbet ettiği anlar çevrede bulunan katılımcılar tarafından görüntülendi.
Görüşmenin içeriğine ilişkin herhangi bir açıklama yapılmazken, temasın kısa süreli olduğu gözlendi.
Bayramlaşma görüşmesinin ardından ilk temas
Devlet Bahçeli ve Özgür Özel, Kurban Bayramı dolayısıyla daha önce telefon görüşmesi gerçekleştirerek bayramlaşmıştı. Ankara’daki etkinlikte gerçekleşen buluşma, iki liderin son dönemdeki temaslarından biri olarak kayıtlara geçti.
Etkinlikte kaydedilen görüntüler kısa sürede sosyal medya platformlarında paylaşılırken, görüşme kamuoyunda da gündem oldu.
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