Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Sakık görüşmesinde hangi mesajlar öne çıktı?
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Sakık görüşmesinde hangi mesajlar öne çıktı?
DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir görüşme gerçekleştirdiğini açıkladı. Sakık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda görüşmede halkın barış, demokrasi ve adalet beklentilerini Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ilettiğini belirtti. Görüşmenin içeriğine ilişkin açıklamalar, sürecin ilerleyen dönemlerinde atılabilecek adımlara yönelik beklentileri de gündeme taşıdı.
Haber Giriş Tarihi: 04.06.2026 19:13
Haber Güncellenme Tarihi: 04.06.2026 19:15
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Sakık, görüşmede “Demokratik Toplum ve Barış” sürecinin somut adımlarla ilerlemesine yönelik talep ve umutları dile getirdiğini ifade etti. Açıklamasında, söz konusu sürecin günlük siyasi tartışmaların üzerinde değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.
Sakık, kanın, gözyaşının ve çatışmanın Türkiye gündeminden tamamen çıkmasının toplumun ortak arzusu olduğunu Cumhurbaşkanı Erdoğan’a aktardığını kaydetti.
Bölgesel sorunlar da gündeme geldi
Görüşmede yalnızca siyasi başlıkların değil, ekonomik ve sosyal sorunların da ele alındığı belirtildi. Sakık, başta Ağrı olmak üzere bölgedeki yoksulluk, işsizlik, göç ve sağlık hizmetlerine erişim konularını gündeme getirdiğini açıkladı.
Milletvekili Sakık, bu alanlarda hazırladıkları çözüm önerilerini de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile paylaştığını ifade etti.
Görüşmeye ilişkin değerlendirme
Sakık, paylaşımında gerçekleştirilen görüşmenin sorunların çözümüne ve ülkede barışın güçlenmesine katkı sunmasını temenni ettiğini belirterek Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etti. Görüşmenin tarihi ve kapsamına ilişkin ek detay paylaşılmadı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Sakık görüşmesinde hangi mesajlar öne çıktı?
DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir görüşme gerçekleştirdiğini açıkladı. Sakık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda görüşmede halkın barış, demokrasi ve adalet beklentilerini Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ilettiğini belirtti. Görüşmenin içeriğine ilişkin açıklamalar, sürecin ilerleyen dönemlerinde atılabilecek adımlara yönelik beklentileri de gündeme taşıdı.
Sakık, görüşmede “Demokratik Toplum ve Barış” sürecinin somut adımlarla ilerlemesine yönelik talep ve umutları dile getirdiğini ifade etti. Açıklamasında, söz konusu sürecin günlük siyasi tartışmaların üzerinde değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.
Sakık, kanın, gözyaşının ve çatışmanın Türkiye gündeminden tamamen çıkmasının toplumun ortak arzusu olduğunu Cumhurbaşkanı Erdoğan’a aktardığını kaydetti.
Bölgesel sorunlar da gündeme geldi
Görüşmede yalnızca siyasi başlıkların değil, ekonomik ve sosyal sorunların da ele alındığı belirtildi. Sakık, başta Ağrı olmak üzere bölgedeki yoksulluk, işsizlik, göç ve sağlık hizmetlerine erişim konularını gündeme getirdiğini açıkladı.
Milletvekili Sakık, bu alanlarda hazırladıkları çözüm önerilerini de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile paylaştığını ifade etti.
Görüşmeye ilişkin değerlendirme
Sakık, paylaşımında gerçekleştirilen görüşmenin sorunların çözümüne ve ülkede barışın güçlenmesine katkı sunmasını temenni ettiğini belirterek Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etti. Görüşmenin tarihi ve kapsamına ilişkin ek detay paylaşılmadı.
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