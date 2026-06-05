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Beykoz'da İETT yangını! Seyir halindeki otobüs küle döndü

İstanbul'un Beykoz ilçesinde seyir halindeki İETT otobüsünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Haber Giriş Tarihi: 05.06.2026 08:45
Haber Güncellenme Tarihi: 05.06.2026 08:46
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Beykoz'da İETT yangını! Seyir halindeki otobüs küle döndü

Merkez Mahallesi Kaymak Donduran Caddesi üzerinde plakası belirlenemeyen seyir halindeki İETT otobüsü aniden yanmaya başladı.

Otobüsten dumanların çıktığını fark eden sürücü aracı sağa çekerek yangına müdahale etti.

Kısa sürede büyüyen yangında alevler otobüsün tamamını sardı.

İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi sonucu yaklaşık bir saat süren çalışmaların ardından yangın söndürüldü.

Otobüs tamamen yanarken, polis ekipleri ve İETT görevlileri olay yerinde incelemelerde bulundu.

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