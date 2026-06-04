Ankara'da NATO Zirvesi öncesi yeni tedbirler açıklandı
Ankara'da NATO Zirvesi öncesi yeni tedbirler açıklandı
12-16 Temmuz 2026 tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek 36'ncı NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde Ankara Valiliği tarafından alınan tedbirler kamu kurumlarına bildirildi. Ankara Valisi Yakup Canbolat imzasıyla gönderilen resmi yazıda, zirve sürecinin güvenli ve kesintisiz şekilde yürütülmesi amacıyla 6-12 Temmuz tarihlerini kapsayan çeşitli uygulamalar duyuruldu.
Haber Giriş Tarihi: 04.06.2026 20:46
Haber Güncellenme Tarihi: 04.06.2026 20:53
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğinin Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü yazısı doğrultusunda; Altındağ, Çankaya, Etimesgut, Gölbaşı, Keçiören, Mamak, Pursaklar, Sincan ve Yenimahalle ilçelerinde bulunan tüm kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personel, 6-12 Temmuz 2026 haftasında idari izinli sayılacak.
Zirvede doğrudan görev alan personel ile kritik kamu hizmetlerinde çalışan görevliler ise uygulamanın dışında tutulacak. İlgili kurumlar, hizmetlerin aksamaması için gerekli planlamaları yapacak.
Kritik hizmet alanlarında görevler sürecek
Valilik açıklamasında sağlık, güvenlik, göç, ulaşım, lojistik, 112 Acil Çağrı Merkezi, altyapı, haberleşme, itfaiye ile acil durum ve afet yönetimi gibi alanlarda görev yapan personelin çalışmalarına devam edeceği belirtildi.
Bunun yanında, diğer kamu birimlerinde de vatandaşların hizmetlere erişiminde aksama yaşanmaması amacıyla yeterli sayıda personelin görev başında bulunacağı ifade edildi.
Kamuya açık etkinlikler geçici olarak durduruldu
Valilik kararı kapsamında 6 Temmuz 2026 Pazartesi günü saat 06.00'dan 12 Temmuz 2026 Pazar günü saat 24.00'e kadar kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları tarafından düzenlenmesi planlanan kamuya açık etkinlikler durduruldu.
Karar; sınav, sempozyum, panel, mezuniyet töreni, şenlik, konser, eğlence ve kutlama organizasyonlarını kapsıyor. Uygulama süresince güvenlik ve trafik yönetiminin öncelikli olarak değerlendirileceği kaydedildi.
Hassas bölgelerde ek güvenlik uygulamaları yapılacak
Güvenlik birimlerince belirlenecek güzergâhlarda, devlet ve hükümet başkanlarının konaklayacağı oteller çevresinde, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ile ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezi yakınlarında güvenliği riske atabilecek veya trafik yoğunluğuna neden olabilecek etkinliklere izin verilmeyecek.
Valilik, bu alanlarda toplu hareketliliğe yol açabilecek açık ve kapalı alan organizasyonlarının sınırlandırılacağını bildirdi.
Düğün ve benzeri organizasyonlar için izin şartı getirildi
Belirlenen hassas bölgeler dışında kalan alanlarda düğün ve benzeri organizasyonlar yasak kapsamında değerlendirilmeyecek. Ancak güvenlik tedbirlerinin uygulandığı bölgelerde düzenlenmek istenen etkinlikler için ilgili ilçe kaymakamlıklarından izin alınması gerekecek.
Valilik açıklamasında, zirve süresince uygulamaların koordineli şekilde yürütülmesi amacıyla tüm kamu kurum ve kuruluşlarından gerekli destek ve kolaylığın sağlanmasının istendiği belirtildi.
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Ankara'da NATO Zirvesi öncesi yeni tedbirler açıklandı
12-16 Temmuz 2026 tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek 36'ncı NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde Ankara Valiliği tarafından alınan tedbirler kamu kurumlarına bildirildi. Ankara Valisi Yakup Canbolat imzasıyla gönderilen resmi yazıda, zirve sürecinin güvenli ve kesintisiz şekilde yürütülmesi amacıyla 6-12 Temmuz tarihlerini kapsayan çeşitli uygulamalar duyuruldu.
Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğinin Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü yazısı doğrultusunda; Altındağ, Çankaya, Etimesgut, Gölbaşı, Keçiören, Mamak, Pursaklar, Sincan ve Yenimahalle ilçelerinde bulunan tüm kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personel, 6-12 Temmuz 2026 haftasında idari izinli sayılacak.
Zirvede doğrudan görev alan personel ile kritik kamu hizmetlerinde çalışan görevliler ise uygulamanın dışında tutulacak. İlgili kurumlar, hizmetlerin aksamaması için gerekli planlamaları yapacak.
Kritik hizmet alanlarında görevler sürecek
Valilik açıklamasında sağlık, güvenlik, göç, ulaşım, lojistik, 112 Acil Çağrı Merkezi, altyapı, haberleşme, itfaiye ile acil durum ve afet yönetimi gibi alanlarda görev yapan personelin çalışmalarına devam edeceği belirtildi.
Bunun yanında, diğer kamu birimlerinde de vatandaşların hizmetlere erişiminde aksama yaşanmaması amacıyla yeterli sayıda personelin görev başında bulunacağı ifade edildi.
Kamuya açık etkinlikler geçici olarak durduruldu
Valilik kararı kapsamında 6 Temmuz 2026 Pazartesi günü saat 06.00'dan 12 Temmuz 2026 Pazar günü saat 24.00'e kadar kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları tarafından düzenlenmesi planlanan kamuya açık etkinlikler durduruldu.
Karar; sınav, sempozyum, panel, mezuniyet töreni, şenlik, konser, eğlence ve kutlama organizasyonlarını kapsıyor. Uygulama süresince güvenlik ve trafik yönetiminin öncelikli olarak değerlendirileceği kaydedildi.
Hassas bölgelerde ek güvenlik uygulamaları yapılacak
Güvenlik birimlerince belirlenecek güzergâhlarda, devlet ve hükümet başkanlarının konaklayacağı oteller çevresinde, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ile ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezi yakınlarında güvenliği riske atabilecek veya trafik yoğunluğuna neden olabilecek etkinliklere izin verilmeyecek.
Valilik, bu alanlarda toplu hareketliliğe yol açabilecek açık ve kapalı alan organizasyonlarının sınırlandırılacağını bildirdi.
Düğün ve benzeri organizasyonlar için izin şartı getirildi
Belirlenen hassas bölgeler dışında kalan alanlarda düğün ve benzeri organizasyonlar yasak kapsamında değerlendirilmeyecek. Ancak güvenlik tedbirlerinin uygulandığı bölgelerde düzenlenmek istenen etkinlikler için ilgili ilçe kaymakamlıklarından izin alınması gerekecek.
Valilik açıklamasında, zirve süresince uygulamaların koordineli şekilde yürütülmesi amacıyla tüm kamu kurum ve kuruluşlarından gerekli destek ve kolaylığın sağlanmasının istendiği belirtildi.
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