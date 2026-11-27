22 yıllık sır perdesi aralandı! Üç kardeşin şüpheli ölümü tesadüf değilmiş
22 yıllık sır perdesi aralandı! Üç kardeşin şüpheli ölümü tesadüf değilmiş
Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Kağıthane'de 2004 ve 2005 yıllarında aynı apartmanda hayatını kaybeden üç çocuğun şüpheli ölümüne ilişkin dosyaların yeniden açıldığını ve olayların tesadüfi olmadığının belirlendiğini duyurdu. Yürütülen kapsamlı soruşturma kapsamında tasarlayarak kasten öldürme ve delilleri gizleme suçlarından toplam 7 şüpheli gözaltına alınırken, Bakan Gürlek 'Hiçbir şüpheli ölümün aydınlatılmasından vazgeçmeyeceğiz' ifadelerini kullandı.
Haber Giriş Tarihi: 27.11.2026 10:22
Haber Güncellenme Tarihi: 27.11.2026 10:22
Kaynak:
AA
Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, aradan yıllar geçse de şüpheli ölümlerin aydınlatılması, maddi gerçeğin ortaya çıkarılması ve sorumluların adalet önünde hesap vermesi için çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti.
Gürlek, "Hiçbir şüpheli ölümün aydınlatılmasından vazgeçmeyeceğiz!" vurgusuyla paylaştığı mesajında, İstanbul'un Kağıthane ilçesinde 2004 ve 2005 yıllarında aynı apartmanda meydana gelen olaylarda henüz 1 yaşındaki Özcan Akyol, 1,5 yaşındaki Ferhat Akyol ve 3,5 yaşındaki Yusuf Akyol'un hayatını kaybettiğini hatırlattı.
DOSYALAR YENİDEN ELE ALINDI
Üç çocuğun şüpheli ölümüne ilişkin dosyaların, Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığının çalışmaları kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yeniden ele alındığını aktaran Gürlek, soruşturmanın detaylarına ilişkin şu bilgileri paylaştı:
"Yürütülen kapsamlı soruşturmada yeni tanık beyanları, olay yeri bulguları, itfaiye ve adli tıp raporları ile iletişim kayıtları birlikte değerlendirildi. Özellikle çocuklarımızın ölüm nedenlerine ilişkin önceki değerlendirmelerle örtüşmeyen bulgular ve şüpheliler arasındaki görüşme kayıtları ayrıntılı şekilde incelendi."
ÖLÜMLER ARASINDA BAĞLANTI TESPİT EDİLDİ
Elde edilen deliller doğrultusunda, üç ölüm olayının tesadüfi olmadığına ve aralarında maddi ve fiili bağlantı bulunduğuna işaret eden önemli bulgulara ulaşıldığını bildiren Gürlek, operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilere dair şunları kaydetti:
"Bu kapsamda, üç ayrı tasarlayarak kasten öldürme suçundan 1, suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçundan 6 olmak üzere toplam 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturmayı titizlikle yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımıza, operasyonu gerçekleştiren İstanbul İl Jandarma Komutanlığımıza ve emeği geçen tüm kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum."
Bakan Gürlek açıklamasını, "Zamanın geçmesi, suçların cezasız kalmasına gerekçe olamaz. Geçmişte yaşanan ve henüz aydınlatılamayan olayların üzerine kararlılıkla gitmeye, adaletin tecellisi için çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz." sözleriyle tamamladı.
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22 yıllık sır perdesi aralandı! Üç kardeşin şüpheli ölümü tesadüf değilmiş
Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Kağıthane'de 2004 ve 2005 yıllarında aynı apartmanda hayatını kaybeden üç çocuğun şüpheli ölümüne ilişkin dosyaların yeniden açıldığını ve olayların tesadüfi olmadığının belirlendiğini duyurdu. Yürütülen kapsamlı soruşturma kapsamında tasarlayarak kasten öldürme ve delilleri gizleme suçlarından toplam 7 şüpheli gözaltına alınırken, Bakan Gürlek 'Hiçbir şüpheli ölümün aydınlatılmasından vazgeçmeyeceğiz' ifadelerini kullandı.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, aradan yıllar geçse de şüpheli ölümlerin aydınlatılması, maddi gerçeğin ortaya çıkarılması ve sorumluların adalet önünde hesap vermesi için çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti.
Gürlek, "Hiçbir şüpheli ölümün aydınlatılmasından vazgeçmeyeceğiz!" vurgusuyla paylaştığı mesajında, İstanbul'un Kağıthane ilçesinde 2004 ve 2005 yıllarında aynı apartmanda meydana gelen olaylarda henüz 1 yaşındaki Özcan Akyol, 1,5 yaşındaki Ferhat Akyol ve 3,5 yaşındaki Yusuf Akyol'un hayatını kaybettiğini hatırlattı.
DOSYALAR YENİDEN ELE ALINDI
Üç çocuğun şüpheli ölümüne ilişkin dosyaların, Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığının çalışmaları kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yeniden ele alındığını aktaran Gürlek, soruşturmanın detaylarına ilişkin şu bilgileri paylaştı:
"Yürütülen kapsamlı soruşturmada yeni tanık beyanları, olay yeri bulguları, itfaiye ve adli tıp raporları ile iletişim kayıtları birlikte değerlendirildi. Özellikle çocuklarımızın ölüm nedenlerine ilişkin önceki değerlendirmelerle örtüşmeyen bulgular ve şüpheliler arasındaki görüşme kayıtları ayrıntılı şekilde incelendi."
ÖLÜMLER ARASINDA BAĞLANTI TESPİT EDİLDİ
Elde edilen deliller doğrultusunda, üç ölüm olayının tesadüfi olmadığına ve aralarında maddi ve fiili bağlantı bulunduğuna işaret eden önemli bulgulara ulaşıldığını bildiren Gürlek, operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilere dair şunları kaydetti:
"Bu kapsamda, üç ayrı tasarlayarak kasten öldürme suçundan 1, suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçundan 6 olmak üzere toplam 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturmayı titizlikle yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımıza, operasyonu gerçekleştiren İstanbul İl Jandarma Komutanlığımıza ve emeği geçen tüm kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum."
Bakan Gürlek açıklamasını, "Zamanın geçmesi, suçların cezasız kalmasına gerekçe olamaz. Geçmişte yaşanan ve henüz aydınlatılamayan olayların üzerine kararlılıkla gitmeye, adaletin tecellisi için çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz." sözleriyle tamamladı.
Kaynak: AA
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