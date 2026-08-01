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15 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan FETÖ'cü terörist yakalandı

15 Temmuz hain darbe girişiminde Marmaris'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan teröristler arasında yer alan ve 10 yıldır kırmızı bültenle aranan FETÖ mensubu terörist B.K., Afyonkarahisar'da yakalandı.

Haber Giriş Tarihi: 01.08.2026 09:10
Haber Güncellenme Tarihi: 01.08.2026 09:11
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
15 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan FETÖ'cü terörist yakalandı

İçişleri Bakanlığı, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Marmaris'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan FETÖ mensubu timde yer alan B.K'nin yakalandığını bildirdi.

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı koordinesinde; Afyonkarahisar ve Eskişehir İl Emniyet Müdürlükleri İstihbarat Şube Müdürlükleri ile Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğünce aranan şahıslara yönelik müşterek çalışma yürütüldü.

FETÖ silahlı terör örgütü tarafından 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen hain darbe girişimi sırasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Muğla'nın Marmaris ilçesinde konakladığı otele yönelik suikast girişiminde bulunan darbeci ekipte yer aldığı ve 37 kişilik timin firari son mensubu olduğu belirlenen, kırmızı bültenle aranan helikopter pilotu ihraç yüzbaşı B.K'nin yakalanmasına yönelik analiz ve takip çalışmaları gerçekleştirildi.

B.K.'nin; "Cumhurbaşkanına suikast", "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle bir kişiyi öldürme", "Askeri Ceza Kanununa muhalefet" ile "silahla, birden fazla kişiyle birlikte konutta geceleyin yağma" suçlarından hakkında arama kararı bulunduğu belirlendi.

Yürütülen çalışmalar sonucunda B.K., 1 Ağustos 2026 tarihinde Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

15 Temmuz Hain Darbe Girişiminde Marmaris’te Sayın Cumhurbaşkanımıza suikast girişiminde bulunan teröristler arasında yer alan ve 10 yıldır Kırmızı Bültenle aranan FETÖ mensubu terörist B.K., Afyonkarahisar’da yakalandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı… pic.twitter.com/TAsdqc4ZUx

— T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) August 1, 2026 ">http://

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