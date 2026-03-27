Yatırım araçlarında haftalık performans nasıl şekillendi?
Yatırım araçlarında haftalık performans verileri açıklandı. Borsa İstanbul ve altın gerilerken, döviz kurları sınırlı yükseldi, fonlarda para piyasası öne çıktı.
Haber Giriş Tarihi: 27.03.2026 20:21
Haber Güncellenme Tarihi: 27.03.2026 20:23
Yatırım araçlarında haftalık performans verileri belli oldu. Borsa İstanbul’da işlem gören hisse senetleri ve altın değer kaybederken, dolar/TL ve avro/TL sınırlı yükseldi, yatırım fonları içinde ise para piyasası fonları pozitif ayrıştı. Açıklanan veriler, kısa vadeli yatırım tercihlerinin yönüne ilişkin yeni sinyaller üretmeye devam ediyor.
BIST 100 endeksi haftayı düşüşle tamamladı
BIST 100 endeksi hafta içinde en düşük 12.601,60 ve en yüksek 13.168,16 puanı gördü. Endeks, haftayı önceki kapanışa göre yüzde 2,68 düşüşle 12.698,19 puandan tamamladı.
Altın fiyatlarında haftalık gerileme öne çıktı
Kapalıçarşı’da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı haftalık bazda yüzde 5,4 düşerek 6 bin 343 liraya geriledi. Cumhuriyet altını yüzde 5,37 azalışla 42 bin 748 liraya indi. Çeyrek altın ise geçen hafta sonuna göre yüzde 5,4 düşüşle 10 bin 625 liradan işlem gördü.
Döviz kurlarında sınırlı yükseliş görüldü
ABD doları haftalık bazda yüzde 0,32 artışla 44,4600 liraya yükseldi. Avro/TL ise yüzde 0,92 değer kazanarak 51,3080 liraya çıktı.
Fon performansında para piyasası öne çıktı
Yatırım fonları haftalık bazda yüzde 0,40, emeklilik fonları ise yüzde 1,48 değer kaybetti. Kategorilere göre incelendiğinde, yatırım fonları arasında en yüksek getiriyi yüzde 0,40 ile para piyasası fonları sağladı.
