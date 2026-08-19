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Türkiye-Suriye arasında stratejik madencilik ortaklığı! Mutabakat zaptı imzalandı
Türkiye ile Suriye arasında madencilikte stratejik ortaklık geliştirilmesine ilişkin 'Fosfat Alanında Mutabakat Zaptı' imzalandı
Türkiye ile Suriye arasında madencilikte stratejik ortaklık geliştirilmesine ilişkin "Fosfat Alanında Mutabakat Zaptı" imzalandı
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