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Türkiye-Suriye arasında stratejik madencilik ortaklığı! Mutabakat zaptı imzalandı

Türkiye ile Suriye arasında madencilikte stratejik ortaklık geliştirilmesine ilişkin 'Fosfat Alanında Mutabakat Zaptı' imzalandı

Haber Giriş Tarihi: 19.08.2026 14:16
Haber Güncellenme Tarihi: 19.08.2026 14:17
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Türkiye-Suriye arasında stratejik madencilik ortaklığı! Mutabakat zaptı imzalandı

Türkiye ile Suriye arasında madencilikte stratejik ortaklık geliştirilmesine ilişkin "Fosfat Alanında Mutabakat Zaptı" imzalandı

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