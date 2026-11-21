Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Batıçim Batı Anadolu Sanayi ve Ticaret AŞ (BTCIM) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler nedeniyle BR Madencilik Enerji İnşaat Taahhüt ve Ticaret AŞ'ye 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verdi.
Haber Giriş Tarihi: 21.11.2026 08:04
Haber Güncellenme Tarihi: 21.11.2026 09:54
Kaynak:
AA
SPK'nin bültenine göre, Batıçim Batı Anadolu Sanayi ve Ticaret AŞ (BTCIM) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun (SPKn) 107/1 veya 104'üncü maddelerinde sayılan fiillerin işlendiğine dair makul şüphe bulundu.
Kurul, 6362 sayılı SPKn'nun 1'inci maddesi çerçevesinde yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, 6362 sayılı SPKn'nun 128/1-(a) maddesine dayanarak yapay piyasa oluşturmaya yönelik işlemlerin engellenmesi amacıyla tedbir alınmasına karar verdi.
Bu kapsamda, 6362 sayılı SPKn'nun 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca BR Madencilik Enerji İnşaat Taahhüt ve Ticaret AŞ'ye borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanması kararlaştırıldı.
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SPK'den bir şirkete geçici işlem yasağı
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Batıçim Batı Anadolu Sanayi ve Ticaret AŞ (BTCIM) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler nedeniyle BR Madencilik Enerji İnşaat Taahhüt ve Ticaret AŞ'ye 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verdi.
SPK'nin bültenine göre, Batıçim Batı Anadolu Sanayi ve Ticaret AŞ (BTCIM) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun (SPKn) 107/1 veya 104'üncü maddelerinde sayılan fiillerin işlendiğine dair makul şüphe bulundu.
Kurul, 6362 sayılı SPKn'nun 1'inci maddesi çerçevesinde yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, 6362 sayılı SPKn'nun 128/1-(a) maddesine dayanarak yapay piyasa oluşturmaya yönelik işlemlerin engellenmesi amacıyla tedbir alınmasına karar verdi.
Bu kapsamda, 6362 sayılı SPKn'nun 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca BR Madencilik Enerji İnşaat Taahhüt ve Ticaret AŞ'ye borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanması kararlaştırıldı.
Kaynak: AA
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