Piyasalarda denge değişti! Petrol geriledi, altın yükseldi
ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la savaşın yakında sona erebileceğine yönelik açıklamaları piyasaları hareketlendirdi. Petrol fiyatlarının gerilemesi ve doların değer kaybetmesiyle altın fiyatları yükselişe geçti.
Haber Giriş Tarihi: 10.03.2026 10:00
Haber Güncellenme Tarihi: 10.03.2026 10:00
Dün ons fiyatındaki azalışa paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 0,5 altında 7 bin 269 liradan tamamladı.
Yeni güne yükselişle başlayan gram altın saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,8 üstünde 7 bin 333 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 12 bin 350 liradan, Cumhuriyet altını ise 48 bin 850 liradan satılıyor.
Altının onsu önceki kapanışın yüzde 0,7 üstünde 5 bin 175 dolardan işlem görüyor.
ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la savaşın çok yakında biteceğini belirtmesinin ardından petrol fiyatlarındaki gerilemenin enflasyonist endişeleri azaltması ve dolardaki geri çekilme altın fiyatlarını pozitif etkiledi.
Enflasyonist endişelerin hafiflemesinin merkez bankalarının faiz oranlarını artırma olasılığını azaltması beklenirken bu öngörü altına talebi artırdı.
Analistler, bugün yurt içinde sanayi üretiminin, yurt dışında ise Almanya'da dış ticaret dengesi ve ABD'de ikinci el konut satışlarının takip edileceğini belirtti.
DOLAR/TL 44,08 SEVİYESİNDEN İŞLEM GÖRÜYOR
Dolar/TL, saat 09.45 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 44,0750'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 yükselişle 51,3080'den, sterlin/TL önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 59,3130'dan satılıyor.
Dolar endeksi ise yüzde 0,1 düşüşle 98,7 seviyesinde bulunuyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la savaşın çok yakında biteceğini belirtmesi jeopolitik risklerin yakın zamanda azalabileceğine yönelik iyimserlik oluşturdu.
